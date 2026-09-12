Οι αρχές έχουν διατηρήσει το επίπεδο συναγερμού στο 3, ενώ έχουν ζητήσει από τον πληθυσμό και τα σκάφη να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τον κρατήρα.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές της Ινδονησίας γύρω από το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα, στο Στενό του Σούντα, καθώς η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίζεται, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό οκτώ ανθρώπων που αγνοούνται.

Το Άνακ Κρακατόα, που βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, έχει παρουσιάσει επαναλαμβανόμενες εκρήξεις τις τελευταίες ημέρες, με τις στάχτες του ηφαιστείου να προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στην αεροπορική κυκλοφορία. Σύμφωνα με το Reuters, οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στην περιοχή για να καλύψουν την ηφαιστειακή δραστηριότητα, αγνοούνται από τις αρχές της εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, εικόνες από την περιοχή δείχνουν έντονη δραστηριότητα γύρω από το ηφαίστειο, προκαλώντας νέο προβληματισμό για την κατάσταση στο Στενό του Σούντα.

{https://x.com/klaveec/status/2098217331935555672}

Η πρόσφατη δραστηριότητα προκάλεσε προβλήματα σε αεροδρόμια της Ινδονησίας, με περισσότερες από 1.500 πτήσεις να επηρεάζονται και περίπου 170.000 επιβάτες να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας. Τα αεροδρόμια έκτοτε άρχισαν να επαναλειτουργούν καθώς οι άνεμοι απομάκρυναν το νέφος στάχτης.

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{https://x.com/SoldeYucatan/status/2098143315078283686}

Οι φόβοι για τσουνάμι

Η αυξημένη δραστηριότητα του Άνακ Κρακατόα επαναφέρει μνήμες από την καταστροφική έκρηξη του 2018, όταν η κατάρρευση τμήματος του ηφαιστείου προκάλεσε τσουνάμι στο Στενό του Σούντα, με εκατοντάδες νεκρούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη άμεσου κινδύνου για τσουνάμι από την τρέχουσα δραστηριότητα. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς μια μεγάλη κατάρρευση ή διαφορετική μεταβολή της ηφαιστειακής δραστηριότητας θα μπορούσε θεωρητικά να δημιουργήσει κίνδυνο για τις παράκτιες περιοχές.

Το ιστορικό της περιοχής καθιστά την επιτήρηση ιδιαίτερα κρίσιμη. Το Άνακ Κρακατόα αποτελεί το «Παιδί του Κρακατόα», το οποίο αναδύθηκε μετά την καταστροφική έκρηξη του 1883. Η έκρηξη εκείνη προκάλεσε τεράστιο τσουνάμι και τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ενώ το 2018 νέα κατάρρευση του Άνακ Κρακατόα προκάλεσε ένα ακόμη φονικό τσουνάμι.

{https://x.com/9415st/status/2098741476578730322}

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Παράλληλα με την παρακολούθηση του ηφαιστείου, οι ινδονησιακές αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού του σκάφους που μετέφερε οκτώ ανθρώπους και αγνοείται στην περιοχή του Στενού του Σούντα.

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε δημοσιογράφοι που είχαν μεταβεί στην περιοχή για να καλύψουν τις εκρήξεις του Άνακ Κρακατόα, καθώς και τρία μέλη πληρώματος. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες στην περιοχή αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη της επιχείρησης.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το ηφαίστειο εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα και οι επιστήμονες επιχειρούν να αξιολογήσουν την εξέλιξη των φαινομένων ώρα με την ώρα.