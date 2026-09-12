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Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Στη σύλληψη ενός 43χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στη Ρόδο προχώρησαν την Παρασκευή 11/9 οι Αρχές. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών και επισταμένης επιτήρησης πεδίου, χθες πρωινές ώρες εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος και πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του, σε εγκαταλελειμμένο δίκυκλο, καθώς και σε υπαίθριο χώρο «καβάτζα» όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν:

Κοκαΐνη συνολικού βάρους -150,6- γραμμαρίων διαμοιρασμένη σε -31- συσκευασίες

Κάνναβη ακατέργαστη συνολικού βάρους -580- γραμμαρίων

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ

Δύο κινητά τηλέφωνα

Οι ναρκωτικές ουσίες, όλα τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς και τρία οχήματα (δύο δίκυκλα και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο) που χρησιμοποιούσε ο δράστης κατασχέθηκαν.

{https://www.youtube.com/shorts/QVlXoRLuEkc}

Επιπλέον, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου με ποινή φυλάκισης -1- έτους και -8- μηνών για κλοπή από κοινού κατ’ εξακολούθηση, πράξεις που τελέσθηκαν στη Ρόδο το 2012.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.