Στη σύλληψη ενός 43χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στη Ρόδο προχώρησαν την Παρασκευή 11/9 οι Αρχές. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών και επισταμένης επιτήρησης πεδίου, χθες πρωινές ώρες εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος και πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του, σε εγκαταλελειμμένο δίκυκλο, καθώς και σε υπαίθριο χώρο «καβάτζα» όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν:
Κοκαΐνη συνολικού βάρους -150,6- γραμμαρίων διαμοιρασμένη σε -31- συσκευασίες
Κάνναβη ακατέργαστη συνολικού βάρους -580- γραμμαρίων
Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ
Δύο κινητά τηλέφωνα
Οι ναρκωτικές ουσίες, όλα τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς και τρία οχήματα (δύο δίκυκλα και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο) που χρησιμοποιούσε ο δράστης κατασχέθηκαν.
{https://www.youtube.com/shorts/QVlXoRLuEkc}
Επιπλέον, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου με ποινή φυλάκισης -1- έτους και -8- μηνών για κλοπή από κοινού κατ’ εξακολούθηση, πράξεις που τελέσθηκαν στη Ρόδο το 2012.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.