Η Κιμ Καρντάσιαν ανάρτησε φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Παρίσι.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον ζουν τον έρωτά τους και δεν σταματούν να το δείχνουν στους followers τους στα social media.

H 45χρονη ανάρτησε φωτογραφίες από πρόσφατο ταξίδι τους στο Παρίσι και μια ρομαντική, όπως φαίνεται, βραδιά που πέρασαν στην «πόλη του φωτός». Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ήταν και ένα στο οποίο φιλιέται παθιασμένα με τον πρωταθλητή της F1, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ.

Στις φωτογραφίες η Καρντάσιαν συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις του ζευγαριού στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Βρετανία. Στο Παρίσι, εκτός από τη συναυλία της Σελίν Ντιόν, οι δυο τους επισκέφτηκαν και το «αρχηγείο» της Ferrari, όπου η Καρντάσιαν παρακολούθησε προπόνηση του αγαπημένου της με το μονοθέσιο.

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Πριν από λίγες ημέρες και ο Λιούις Χάμιλτον ανάρτησε διάφορες φωτογραφίες από τις διακοπές του ζευγαριού στην Ευρώπη.

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