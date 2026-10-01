Η ΔΕΗ e-Money Services, ομολογιακό για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, οι ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ, το trademark Σταύρος Ξαρχάκος και στα άκρα ο συνδικαλιστικός «εμφύλιος» στην Alpha Bank

Συνδικαλιστικός «εμφύλιος» στην Alpha Bank

Σε ανοιχτό συνδικαλιστικό «εμφύλιο» εξελίσσεται η αντιπαράθεση στην Alpha Bank, με την κόντρα μεταξύ των παρατάξεων να ξεπερνά πλέον τα όρια της συνήθους συνδικαλιστικής σύγκρουσης και να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η συνδικαλιστική αντιπαράθεση εκκίνησε με αφορμή ανακοίνωση της ΔΗΣΥΕ – Ενωτικού Αγωνιστικού Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank – Εμπορικής που εστάλη στα mail των εργαζομένων της τράπεζας στις 23 Σεπτεμβρίου και με την οποία ασκούσε σκληρή κριτική στον πρόεδρο του Συλλόγου εργαζομένων της Alpha Bank, Τάσο Γκιάτη. Η εν λόγω ανακοίνωση διατύπωνε πολύ σοβαρούς ισχυρισμούς (οι οποίοι αποτελούν καταγγελίες της συγκεκριμένης συνδικαλιστικής πλευράς και δεν παρουσιάζονται ως εξακριβωμένα γεγονότα). Ειδικότερα, η ΔΗΣΥΕ έθετε ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο εταιρικών σχημάτων που, σύμφωνα με όσα η ίδια υποστηρίζει, συνδέονται με δραστηριότητες όπως το Πολυιατρείο και το Γυμναστήριο του Συλλόγου εργαζομένων της Alpha Bank. Ακόμη, διατύπωνε ισχυρισμούς για τον τρόπο αντιμετώπισης οικονομικών υποχρεώσεων που αφορούν την οικογένεια του προέδρου του Συλλόγου, ενώ έκρινε και παλαιότερες οικονομικές επιλογές του Συλλόγου που όπως υποστήριξε η ΔΗΣΥΕ, αποδείχθηκαν επιζήμιες. Η απάντηση ήρθε στις 28 Σεπτεμβρίου από τον ίδιο τον Τάσο Γκιάτη, ο οποίος χαρακτήρισε τους επίμαχους ισχυρισμούς ψευδείς και συκοφαντικούς. Αντί για έναν νέο γύρο προσωπικής αντιπαράθεσης, ο Γκιάτης ανακοίνωσε ότι επιλέγει τη δικαστική οδό. Όπως γνωστοποίησε, θα προσφύγει στην Ποινική Δικαιοσύνη με μήνυση/έγκληση για όσα, κατά τον ίδιο, διατυπώθηκαν και διακινήθηκαν. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε προσφυγή και στην Αστική Δικαιοσύνη, δηλώνοντας ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του για την προστασία της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψής του. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρόκειται να κινηθεί δικαστικά μόνος του. Στη δήλωσή του ανέφερε ότι θα προσφύγουν ξεχωριστά και άλλα πρόσωπα που θεωρούν ότι υπέστησαν διασυρμό από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Είναι εμφανές πως το κλίμα μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων στην Alpha μόνον καλό δεν είναι. Και καθώς η υπόθεση παύει να είναι μια καθημερινή συνδικαλιστική κόντρα, η μεταφορά της στα δικαστήρια δημιουργεί αναμφίβολα έναν «πονοκέφαλο» για τη διοίκηση της Alpha Bank και τον CEO Βασίλη Ψάλτη. Αυτό διότι μπορεί να ανοίξει παλιές πληγές και κυρίως να οδηγήσει σε μια αχρείαστη εργασιακή αναταραχή που θα αποσπά το προσωπικό από την εργασία του.

Η MEGA Broadcasting

Σε σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία MEGA Broadcasting Μονοπροσωπη ΑE προχώρησε χθες η Alter Ego Media. Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ. Ως κύρια δραστηριότητα δηλώνονται οι υπηρεσίες δικτύου τηλεόρασης εθνικής εμβέλειας, ενώ στους εταιρικούς σκοπούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, οι τηλεοπτικές εκπομπές και η διανομή βίντεο, το διαδικτυακό βίντεο κατά παραγγελία, η διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, οι υπηρεσίες ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας και οι υπηρεσίες πρακτορείων ειδήσεων προς οπτικοακουστικά μέσα. Παράλληλα, το αντικείμενο της MEGA Broadcasting επεκτείνεται πέραν της τηλεόρασης, καθώς προβλέπονται δραστηριότητες στον χώρο των εφημερίδων και των περιοδικών, της έκδοσης βιβλίων, της διαδικτυακής διαφήμισης και του περιεχομένου δικτυακών πυλών, αλλά και της εκτύπωσης και διακίνησης εντύπων. Στο καταστατικό περιλαμβάνεται ακόμη η παραγωγή και παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της MEGA Broadcasting είναι τριμελές, με πενταετή θητεία. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε ο Γιάννης Βρέντζος, ενώ στο ΔΣ συμμετέχουν ως μέλη ο Γεώργιος Καραμανωλάκης και η Άννα Τζούλια Φουρλάνου.

Ομολογιακό για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 40 εκατ. ευρώ προχωρά η Αεροδρόμιο Καλαμάτας ΑΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε την έκδοση του ομολογιακού δανείου υποτελούς εξασφάλισης δεσμευτικής επένδυσης, καθώς και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κάλυψης και του προγράμματος έκδοσης των ομολογιών. Στη χρηματοδοτική συμφωνία συμμετέχει η Eurobank ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων υποτελούς εξασφάλισης, ενώ ως ομολογιούχοι αναφέρονται οι Delta Airport Investments ΑΕ Πηλέας Συμμετοχών Α.Ε και Fraport Malta Business Services Ltd. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Αεροδρόμιο Καλαμάτας ΑΕ θα υπογράψει σύμβαση ενεχυρίασης των ομολογιών υποτελούς εξασφάλισης με τη Fraport Malta ως ενεχυράστρια και τη Eurobank ως ενεχυρούχο δανείστρια.

ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ

Νέα εικόνα για τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας των Motor Oil και Aktor για τις ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ δίνουν οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ. Τα στοιχεία επιτρέπουν πλέον να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ο πολλαπλασιαστής κερδοφορίας πάνω στον οποίο «κτίστηκε» η συναλλαγή. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση από την Aktor του 75% της κυπριακής Manetial Limited, κάτω από την οποία βρίσκονται η ΗΛΕΚΤΩΡ και η ΘΑΛΗΣ Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, με το Enterprise Value για το 100% να έχει προσδιοριστεί στα 300 εκατ. ευρώ. Με βάση αυτή την αποτίμηση, στο 75% που αποκτά η Aktor αντιστοιχεί Enterprise Value περίπου 225 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στη σχέση της αποτίμησης με τη λειτουργική κερδοφορία που παράγουν σήμερα οι δύο εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες η ΗΛΕΚΤΩΡ εμφάνισε το 2025 EBITDA περίπου 31,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ΘΑΛΗΣ κατέγραψε EBITDA 9,52 εκατ. ευρώ. Συνολικά, επομένως, ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ παρήγαγαν EBITDA περίπου 41 εκατ. ευρώ το 2025. Με αυτό ως βάση, το Enterprise Value των 300 εκατ. ευρώ μεταφράζεται σε αποτίμηση περίπου 7,3 φορές το EBITDA των δύο εταιρειών. Η αποτίμηση, πάντως, δεν αφορά μόνο την κερδοφορία που παράγουν σήμερα οι δύο εταιρείες. Στην εξίσωση μπαίνουν και οι προοπτικές τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΘΑΛΗΣ, η οποία έκλεισε το 2025 με ανεκτέλεστο έργων ύψους 411 εκατ. ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο του ετήσιου κύκλου εργασιών της. Μεγάλο χαρτοφυλάκιο έργων διαθέτει και η ΗΛΕΚΤΩΡ, με την οικονομική έκθεση του 2025 να καταγράφει σειρά συμβάσεων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων και περιβαλλοντικών υποδομών, αλλά όχι το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο.

Η ΔΕΗ e-Money Services

Στην ανάπτυξη της δικής της πλατφόρμας ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών συνεχίζει να επενδύει η ΔΕΗ μέσω της 100% θυγατρικής ΔΕΗ e-Money Services, η οποία το 2025 συμπλήρωσε τη δεύτερη εταιρική της χρήση, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ξεκινήσει εμπορική δραστηριότητα. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος. Η εταιρεία είχε υποβάλει επικαιροποιημένο φάκελο τον Δεκέμβριο του 2024 και στη συνέχεια έκανε συμπληρωματικές υποβολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί επικοινωνίες και συναντήσεις με στελέχη της ΤτΕ στο πλαίσιο της αξιολόγησης, ενώ συνεχίζεται η επικαιροποίηση των εγγράφων και των στοιχείων ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα «τρέξουν» οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών. Στόχος είναι η ΔΕΗ e-Money Services να προσφέρει ηλεκτρονικό χρήμα, ψηφιακές πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, κάρτες και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Στο τέλος του 2025 το ενεργητικό της ΔΕΗ e-Money Services έφτασε τα 45,88 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 38,26 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 7,62 εκατ. ευρώ, από περίπου 537 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η ΔΕΗ e-Money Services έκλεισε το 2025 με ζημιές προ φόρων 3,38 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 495 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η OHONOS Snack

Στην απορρόφηση της Φως Όχονος Τεχνική Κατασκευαστική προχωρά η OHONOS Snack. Σύμφωνα με το σχέδιο συγχώνευσης που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ η εταιρεία που απορροφάται έχει ενεργητικό 6,303 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις της είναι μόλις 18.233 ευρώ. Το μεγαλύτερο κομμάτι της αξίας προέρχεται από ακίνητα, τα οποία αποτιμώνται περίπου στα 6,178 εκατ. ευρώ. Στην ακίνητη περιουσία που μεταβιβάζεται περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το σχέδιο, γήπεδα συνολικής έκτασης άνω των 6.200 τ.μ. στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, μαζί με τα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε αυτά.

Το trademark Σταύρος Ξαρχάκος

Μια κίνηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, προχωρώντας στην κατάθεση αίτησης, ώστε το όνομά του να προστατευθεί ως εμπορικό σήμα (trademark). Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης κατέθεσε προ δεκαημέρου αίτηση στο μητρώο σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης για να κατοχυρώσει το λεκτικό σήμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ». Με την πρωτοβουλία αυτή ο 87ετής Ξαρχάκος επιχειρεί να θέσει ένα πλαίσιο προστασίας γύρω από την εμπορική χρήση του ονόματος του σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και δραστηριοτήτων. Το λέμε αυτό διότι η αίτησή του δεν περιορίζεται στον «στενό πυρήνα» της μουσικής δημιουργίας. Η προστασία που ζητείται εκτείνεται από ψηφιακά αρχεία μουσικής, βιβλία, παρτιτούρες και μουσικά όργανα έως είδη ένδυσης και καπέλα, καθώς και υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ. Ακόμη, στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται συναυλίες, μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, παραγωγές μουσικής και θεαμάτων, σύνθεση τραγουδιών, μουσική εκπαίδευση και διδασκαλία, αλλά και η παροχή ψηφιακής μουσικής μέσω Διαδικτύου. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να λειτουργήσει ως «ομπρέλα» γύρω από το όνομα του δημιουργού και τις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν με αυτό στο μέλλον, από πολιτιστικές παραγωγές και εκπαιδευτικές δράσεις έως εκδόσεις και εμπορικά προϊόντα.

Η ΛΑΜΨΑ

Αρνητικό κεφάλαιο κίνησης εμφάνισε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 ο Όμιλος Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ, συμφερόντων της οικογένειας Λασκαρίδη, με τη διοίκηση να αποδίδει την εικόνα κυρίως σε χρηματοδοτικές και επενδυτικές κινήσεις και να εκτιμά ότι η κατάσταση θα έχει αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος της χρήσης. Στις 30 Ιουνίου 2026, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά 4,123 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, η διαφορά ήταν σημαντικά μεγαλύτερη και ανερχόταν σε 10,261 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου συνδέεται κυρίως με την αναταξινόμηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο, μετά την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας λήξης του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Διαφορετικοί είναι οι παράγοντες που επηρέασαν τη ρευστότητα της μητρικής. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η ΛΑΜΨΑ διέθεσε 7,45 εκατ. ευρώ στις θυγατρικές Ζαλοκώστα Τουριστική Μονοπρόσωπη ΑΕ και Έλατος Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, έναντι αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα ανακατασκευής των ξενοδοχειακών τους μονάδων. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7,2 εκατ. ευρώ στη θυγατρική Selene Enterprises Company Ltd, 120 χιλ. ευρώ στη συγγενή Harmona Enterprises Company Ltd και 11 χιλ. ευρώ στη θυγατρική Rexena Enterprises Company Ltd. Τα συγκεκριμένα ποσά χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από τα ταμειακά της διαθέσιμα. Η διοίκηση της ΛΑΜΨΑ αναφέρει στην έκθεση πρώτου εξαμήνου 2026 ότι το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης θα αποκατασταθεί πλήρως κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η πρόβλεψη στηρίζεται στην αναμενόμενη ενίσχυση της κερδοφορίας και στις θετικές ταμειακές ροές από την κύρια ξενοδοχειακή δραστηριότητα, η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, ακολουθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και ανοδική πορεία. Τέλος, πρόσθετο «μαξιλάρι» ρευστότητας αποτελούν οι εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης που έχει εξασφαλίσει η εταιρεία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η IKnowHealth

Με αύξηση πωλήσεων και κερδών έκλεισε το 2025 για την IKnowHealth, την εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πληροφορική στον χώρο της Υγείας και συνδέεται επιχειρηματικά με τον «πολυπράγμονα» Γρηγόρη Κοτσικάρη. Η εταιρεία κατάφερε μέσα σε έναν χρόνο να ανεβάσει τον τζίρο της στα 6,36 εκατ. ευρώ, από 4,2 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για αύξηση περίπου 51%. Τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα 3,55 εκατ. ευρώ, έναντι 1,55 εκατ. ευρώ το 2024, καθώς το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε με πολύ χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τα έσοδα. Τα κέρδη προ φόρων της IKnowHealth διαμορφώθηκαν στα 1,88 εκατ. ευρώ, από μόλις 529.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Μετά τους φόρους, η εταιρεία έμεινε με καθαρά κέρδη περίπου 1,39 εκατ. ευρώ, όταν το 2024 είχε εμφανίσει κέρδη 279.000 ευρώ. Στο τέλος του 2025 τα ίδια κεφάλαια της IKnowHealth, είχαν ανέλθει σε περίπου 8,6 εκατ. ευρώ, από 6,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα 10,48 εκατ. ευρώ, έναντι 8,01 εκατ. ευρώ.