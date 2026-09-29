Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την πιθανότητα αναβάθμισης του αξιόχρεου των μακροπρόθεσμων καταθέσεων των δύο τραπεζών τους επόμενους 12-18 μήνες, σύμφωνα με τον οίκο.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας το αξιόχρεο στη βαθμίδα Baa1 και για τις δύο τράπεζες.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως επακόλουθο της πρόσφατης αναβάθμισης από τον Moody's σε θετικές από σταθερές των προοπτικών του αξιόχρεου του ελληνικού Δημοσίου, παράλληλα με την επιβεβαίωση του αξιόχρεου στο επίπεδο Baa3.

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την πιθανότητα αναβάθμισης του αξιόχρεου των μακροπρόθεσμων καταθέσεων των δύο τραπεζών τους επόμενους 12-18 μήνες, σύμφωνα με τον οίκο.

Το αξιόχρεο των καταθέσεων της Alpha Bank θα μπορούσε να αναβαθμιστεί, εφόσον αναβαθμιστεί το αξιόχρεο της Ελλάδας και η οικονομική επίδοση της τράπεζας παραμείνει ανθεκτική κατά τους επόμενους 12-18 μήνες, σημειώνει ο Moody's.

Για το αξιόχρεο της Τράπεζας Πειραιώς, ο οίκος αναφέρει ότι θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εάν η οικονομική επίδοσή της παραμείνει ανθεκτική κατά τους επόμενους 12-18 μήνες, οδηγώντας σε αναβάθμιση του BCA (Baseline Credit Assesment) της σε baa3 από ba1 και συγχρόνως αναβαθμιστεί το αξιόχρεο της Ελλάδας.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ