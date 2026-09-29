Η αναφορά του ηθοποιού στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για την προσωπική του ζωή, τα επαγγελματικά του σχέδια και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Μπέζος στο Happy Day.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε «πολύ σοβαρά» τα όσα συνέβησαν αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του τραγωδουσιτή και αναρωτήθηκε αν η έρευνα θα προχωρούσε τόσο πολύ, στην περίπτωση που θύμα ήταν ένας «άγνωστος άνθρωπος»..

«Αυτό που έχει συμβεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι πολύ σοβαρό. Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν ένας άγνωστος άνθρωπος, θα είχαμε καμία συνέχεια σε αυτό; Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrk1ij5ozjt?integrationId=40599y14juihe6ly}