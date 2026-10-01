Η προφυλακισμένη ανειδίκευτη γιατρός προχώρησε στο διορισμό άλλου συνηγόρου, του τρίτου κατά σειρά, μετά τη σύλληψή της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Λίγα 24ωρα διήρκεσε τελικά η εκπροσώπηση της Ιωάννας Γάκα από τον νέο συνήγορό της Νίκο Αλεξανδρή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ανακοίνωσή του ο δικηγόρος έκανε γνωστό πως είναι αδύνατο να την εκπροσωπήσει στο εξής χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τους λόγους της διακοπής της συνεργασίας τους. «Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Αλεξανδρής.

Έτσι, η προφυλακισμένη ανειδίκευτη γιατρός η οποία μέσα σε λίγες ημέρες άλλαξε δύο φορές δικηγόρους, αφότου διαχωρίστηκε η υπερασπιστική της τακτική από εκείνη του συζύγου της, προχώρησε στο διορισμό άλλου συνηγόρου, του τρίτου κατά σειρά, μετά τη σύλληψή της.

Πέτρος Πανταζής: «Οι δηλώσεις του Νίκου Αλεξανδρή δεν αντιπροσωπεύουν την κατηγορουμένη»

Νέος συνήγορος της Ιωάννας Γάκα ανέλαβε ο Πέτρος Πανταζής ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.-

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση».

Οι μαρτυρικές καταθέσεις

Εν τω μεταξύ, κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθούν να έρχονται στο φως, μέσα από τις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάζονται στον ανακριτή. Σημαντική χαρακτηρίζεται η κατάθεση που έδωσε στον 32ο τακτικό ανακριτή η αναισθησιολόγος με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μια από τις νοσηλεύτριες το κρίσιμο χρονικό διάστημα στο οποίο ο τραγουδιστής υποβαλλόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Οι ερωτήσεις που δέχτηκε αφορούσαν τους ισχυρισμούς της προφυλακισμένης γιατρού η οποία αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή ενώ αντίθετα, μια από τις νοσηλεύτριες φέρεται να έχει καταθέσει πως επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο αναζητώντας το αντίδοτο .

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναισθησιολόγος η οποία εξετάστηκε προ ημερών από τον ανακριτή επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια. Η μάρτυρας, όπως ανέφερε, δεν μίλησε προσωπικά με την γιατρό εκείνη την κρίσιμη στιγμή .Ωστόσο, υποστήριξε πως την κάλεσε η νοσηλεύτρια με την ερώτηση ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησε ότι δεν υπάρχει.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται να επιβεβαιώσουν την 56χρονη νοσηλεύτρια που έχει καταθέσει στον ανακριτή η οποία είπε:«η κατηγορούμενη γιατρός ήρθε στο δωμάτιο που ήμουν και μου είπε να πάρω τηλέφωνο την αναισθησιολόγο (…) και να την ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η αναισθησιολόγος ερχόταν κάποιες φορές στο ιατρείο και βοηθούσε την κατηγορούμενη γιατρό με κάποιες φλεβοκεντήσεις, όταν λ.χ ήταν δύσκολες οι φλέβες. Εκείνη την ημέρα δεν είχα ακούσει ξανά τη λέξη προποφόλη. Της τηλεφώνησα και μου είπε πως δεν υπάρχει αντίδοτο και αμέσως το είπα στους γιατρούς».