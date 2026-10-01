Οι δηλώσεις της Δώρας Χρυσικού για τις ψευδείς ειδήσεις ότι νοσεί ξανά από καρκίνο.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Δώρα Χρυσικού, αναφερόμενη στις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφόρησαν και ισχυρίζονταν ότι η ηθοποιός νοσεί ξανά από καρκίνο.

Όπως εξήγησε, έχει κινηθεί νομικά, καθώς το συγκεκριμένο περιστατικό έχει σχέση με την υγεία. Παράλληλα χαρακτήρισε το περιστατικό ως «κακοφτιαγμένο» και «ατυχές».

Στο σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή το πρωί της Πέμπτης 1η Οκτωβρίου, η Δώρα Χρυσικού αναφέρει:

«Με έβγαλαν ετοιμοθάνατη ξανά, κινήθηκα νομικά. Ήταν ένα πάρα πολύ κακοφτιαγμένο πράγμα, πολύ ατυχές. Γενικά, να ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με το τι γράφεται για εμένα, δεν δίνω καμία σημασία, γιατί ανθρώπους που δεν βάζω μέσα στο σπίτι μου δεν με νοιάζει και η γνώμη τους…»

Και συνέχισε: «Στο συγκεκριμένο, είναι η πρώτη φορά μέσα στα 25 χρόνια που δουλεύω, που κινήθηκα νομικά και αυτό γιατί είχε να κάνει με την υγεία και όχι τόσο με τη δική μου… Αυτό μπορεί να πέσει θύμα ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να μην έχει ούτε τη δύναμη τη δική μου, ούτε να είναι σε αυτή τη φάση του να είναι καλά, και να περνάει κάτι δύσκολο. Οπότε, θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα… Έχει παραγίνει το κακό… Μπορεί τώρα να γράψει ότι ένας άνθρωπος ξανά νοσεί από καρκίνο… Δεν ξέρω ποια νοσηρή φαντασία μπορεί να το έχει σκεφτεί».

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