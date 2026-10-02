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Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός στη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Ψυχραιμία συνιστά ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μετά τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας, το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ανέφερε σε ανάρτησή του και συμπλήρωσε: «Αισθητός στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ψυχραιμία».

Δύο σεισμοί στη Χαλανδρίτσα σε μισή ώρα

Το απόγευμα της Παρασκευής σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις με επίκεντρο τη Χαλανδρίτσα Αχαΐας, μέσα σε μισή ώρα.

Αρχικά, στις 18:26 καταγράφηκε σεισμός 4,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα βόρεια- βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας και εστιακό βάθος 9,6 χιλιόμετρα.

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Μισή ώρα αργότερα, στις 18:56, σημειώθηκε νέα δόνηση στην περιοχή ήταν μεγέθους 3 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας. Ακολούθησε δόνηση 2,5 Ρίχτερ στις 19:10.