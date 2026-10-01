Τα πιο όμορφα χωριά της Αχαΐας για τις πιο ήρεμες φθινοπωρινές εκδρομές.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αποφορτιστείτε από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, είναι οι εκδρομές στη φύση, σε εντυπωσιακά χωριά και προορισμούς που αξίζει να ανακαλύψετε. Η Ορεινή Αχαΐα βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνα τα μέρη που προσφέρονται για όσους αναζητούν φύση, ηρεμία και έναν εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης στην καρδιά του φθινοπώρου.

Οι πλαγιές του Χελμού, τα δάση, τα ρέματα και τα νερά που διασχίζουν την περιοχή δημιουργούν το απόλυτο σκηνικό για εκδρομές, με τη φύση να «χορεύει» στα χρώματα του φθινοπώρου.

Τρία χωριά που πρέπει να επισκεφθείτε στην ορεινή Αχαΐα

Ζαρούχλα:

Η Ζαρούχλα βρίσκεται στις πλαγιές του Χελμού, σε υψόμετρο, περίπου 1.000 μέτρων και απέχει περίπου 170 χιλιόμετρα από την Αθήνα, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή ακόμη και μονοήμερες αποδράσεις.

Πρόκειται για ένα καταπράσινο ορεινό χωριό, που «φωλιάζει» στην Ορεινή Αχαΐα, διατηρώντας τον αυθεντικό του χαρακτήρα και τα εντυπωσιακά τοπία.

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Το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για να την επισκεφθεί κανείς, καθώς το δάσος γύρω από το χωριό γεμίζει αποχρώσεις του κίτρινου, του πορτοκαλί και του κόκκινου. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και η λίμνη Τσιβλού, προσθέτοντας ακόμη μία όμορφη στάση στην εκδρομή.

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Δάφνη:

Το χωριό Δάφνη, βρίσκεται λίγο πιο μακριά σε σχέση με τη Ζαρούχλα. Απλώνεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα και προσφέρεται για όσους αναζητούν έναν πιο ήσυχο προορισμό μακριά από την καθημερινότητα και την πολυκοσμία.

Γύρω από το χωριά υπάρχουν διαδρομές μέσα στη βλάστηση που προσφέρονται για πεζοπορία, χαρίζοντας μία διαφορετική νότα στην εκδρομή.

Ζαχλωρού:

Σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων από την Αθήνα, η Ζαχλωρού είναι ένας από τους πιο γραφικούς προορισμούς της ορεινής Αχαΐας. Χτισμένη μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού, δίπλα στο ποτάμι και μέσα σε πυκνή βλάστηση, προσφέρει ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό που γίνεται ακόμη πιο όμορφο το φθινόπωρο.

Από αυτό το σημείο περνάει ο Οδοντωτός, με την γύρω περιοχή να προσφέρεται για πεζοπορία και περιήγηση στη φύση.

{https://www.youtube.com/watch?v=ONy9RT5jqVg}

Η Ορεινή Αχαΐα έχει όλα όσα χρειάζεται ο επισκέπτης για μία σύντομη φθινοπωρινή απόδραση μακριά από την πολυκοσμία. Τα τρία χωριά αποτελούν τρεις διαφορετικές αφορμές για να ανακαλύψετε ένα μέρος της ορεινής πλευρά της Πελοποννήσου.