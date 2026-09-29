Ο οικισμός του Μαραθώνα που αξίζει να επισκεφθείτε για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Το φθινόπωρο έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του και οι σύντομες αποδράσεις στις παραλίες, δίνουν τη θέση τους στις μονοήμερες εκδρομές, που είναι ικανές να σας ανανεώσουν και να σας ξεκουράσουν από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Αν και η Αττική είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ελλάδας, σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας φιλοξενούνται οικισμοί που προσφέρονται για σύντομες αποδράσεις.

Μέρη που θυμίζουν χωριά και περιοχές που προσφέρουν εντυπωσιακή θέα, είναι όλα όσα χρειάζεστε για να απολαύστε μία ήρεμη Κυριακή μακριά από την βοή της πόλης.

Ένα από αυτά τα μέρη είναι και το Καλέντζι του Μαραθώνα, ένας ημιορεινός οικισμός που απέχει σχεδόν 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και σίγουρα προσφέρεται για μονοήμερες εκδρομές.

Ο οικισμός του Μαραθώνα που μπορεί να φιλοξενήσει τις μονοήμερες αποδράσεις σας

Το Καλέντζι είναι ένα όμορφος και ήσυχος οικισμός, που «φωλιάζει» μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο.

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Βρίσκεται στους πρόποδες της Πεντέλης κοντά στη Λίμνη Μαραθώνα και το ομώνυμο Φράγμα της περιοχής. Η ονομασία Καλέντζι αποτελεί ένα παλαιότερο τοπωνύμιο, ενώ πλέον η περιοχή είναι ευρέως γνωστή ως Βόθωνας, που σημαίνει «μεγάλος φυσικός λάκκος».

Η πυκνή βλάστηση, τα πεύκα, οι πλαγιές και η θέα προς τη λίμνη δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο ορεινή απόδραση παρά περιοχή της Αττικής.

Τι μπορείτε να κάνετε αν επισκεφθείτε το Καλέντζι;

Μία από τις πρώτες στάσεις που θα πρέπει να κάνετε φτάνοντας στο Καλέντζι είναι να η λίμνη του Μαραθώνα. Το νερό ανάμεσα στους πράσινους λόφους και η βλάστηση, δημιουργούν μία μοναδική εικόνα και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της περιοχής.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και το Φράγμα, από όπου μπορείτε να απολαύσετε τη θέα, να ενημερωθείτε για την ιστορία του φράγματος και του τόπου και περπατήσετε στη γύρω περιοχή.

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Για όσους θέλουν κάτι περισσότερο από μια απλή βόλτα, η περιοχή προσφέρεται για περπάτημα μέσα στη φύση. Οι διαδρομές γύρω από τη λίμνη και προς την περιοχή της Οινόης προσφέρουν την ευκαιρία ώστε να γνωρίσει κανείς ένα πιο ήσυχο και φυσικό κομμάτι του Μαραθώνα.

Παράλληλα, στις γύρω περιοχές φιλοξενούνται παραδοσιακές ταβέρνες, εκεί όπου μπορείτε να απολαύστε το μεσημεριανό σας, πραγματοποιώντας έτσι μία ολοκληρωμένη μονοήμερη απόδραση από την καθημερινότητα.

Το Καλέντζι Μαραθώνα αποτελεί, λοιπόν, μία όμορφη επιλογή για όσους αναζητούν μία σύντομη απόδραση κοντά στην Αθήνα, χωρίς να χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις. Η επαφή με τη φύση, η θέα στη λίμνη, οι ήρεμες διαδρομές και το καλό φαγητό συνθέτουν μία μονοήμερη που μπορεί να συνδυάσει ξεκούραση και εξερεύνηση.