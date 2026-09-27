Αν και τα νησιά της Ελλάδας είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις καλοκαιρινές διακοπές, πολλά από αυτά, τον Οκτώβριο και τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου αποκτούν μία διαφορετική μαγεία.

Είναι αλήθεια ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι άμεσα συνυφασμένο με τις αποδράσεις και τις διακοπές σε κάποιο από τα νησιά της χώρας, με τη ζήτηση να αυξάνεται συνεχώς και την έντονη τουριστική κίνηση να ξεκινά ήδη από το Μάιο.

Τα στενά σοκάκια γεμίζουν με κόσμο, τα μαγαζιά δουλεύουν νυχθημερόν και η οικονομία του τόπου γνωρίζει μία σημαντική άνθιση.

Το φθινόπωρο, ωστόσο, τα νησιά επιστρέφουν στους κανονικούς ρυθμούς ζωής και προσαρμόζονται στα χρώματα της εποχής.

Η Μύκονος, για παράδειγμα, αν και για πολλούς είναι άμεσα συνδεδεμένη με το καλοκαίρι, τα πολυσύχναστα σοκάκια, τις παραλίες και τη νυχτερινή ζωή, τον Οκτώβριο το τοπίο αλλάζει εντελώς.

Όταν η υψηλή τουριστική περίοδος ολοκληρώνεται, το νησί αλλάζει ρυθμούς και αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά του. Ο Οκτώβριος είναι ίσως μια από τις περιόδους κατά τις οποίες η Μύκονος μπορεί να γνωριστεί πιο ήρεμα, μακριά από την ένταση των προηγούμενων μηνών.

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Μία άλλη πλευρά της Μυκόνου

Το νησί συνεχίζει να γοητεύει ακόμη και τον Οκτώβριο, αποκαλύπτοντάς, όμως, μία διαφορετική πλευρά του.

Η Χώρα εξακολουθεί να γοητεύει με τα λευκά σπίτια, τα στενά καλντερίμια, τις εκκλησίες και τους χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, όμως η ατμόσφαιρα είναι πλέον πιο χαλαρή. Οι βόλτες στα σοκάκια γίνονται χωρίς τη μεγάλη καλοκαιρινή κίνηση, ενώ το φως του φθινοπώρου χαρίζει στο κυκλαδίτικο τοπίο διαφορετικές αποχρώσεις.

Ο Οκτώβριος είναι επίσης μια καλή αφορμή για να γνωρίσει κανείς τη Μύκονο πέρα από την εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το καλοκαιρινό της lifestyle.

Πρόκειται για μία εποχή κατά την οποία το νησί επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς ζωής και οι επισκέπτες του φθινοπώρου έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν εντυπωσιακά τοπία της Μυκόνου, τις αναμονές που προκελεί η πολυκοσμία.

Αυτή την εποχή, η Μύκονος προσφέρεται περισσότερο για περιπάτους, εξερεύνηση και χαλαρές στάσεις δίπλα στη θάλασσα. Οι θερμοκρασίες είναι συνήθως πιο ήπιες από εκείνες του καλοκαιριού, ενώ το νησί κρατά ακόμη τη γοητεία του Αιγαίου, χωρίς την ένταση της αυξημένης τουριστικής σεζόν.