Και όμως το Κολοκοτρωνίτσι υπάρχει και βρίσκεται στην Αργολίδα. Μία επίσκεψη στο χωριό της Χαράς Χάσκα και του Περίανδρου Πόποτα. Ένας προορισμός, ιδανικός για τα τριήμερα του φθινοπώρου.

Το «Καφέ της Χαράς», αποτελεί πλέον μία από τις πιο διαχρονικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης και σχεδόν 20 χρόνια αργότερα το Κολοκοτρωνίτσι θεωρείται ένα από τα πιο γνώριμα τηλεοπτικά τοπία. Το χωριό του «τάξης και ηθική» μπορεί να είναι προϊόν μυθοπλασίας, όμως τα σοκάκια, τα σπίτια και η πλατεία που προβάλλονταν στις οθόνες υπάρχουν πραγματικά.

Η ιστορία του «Καφέ της Χαράς», τοποθετούσε το Κολοκοτρωνίτσι σε ορεινό σημείο της Αρκαδίας, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για την Καρυά Αργολίδας, ένα ορεινό χωριό στις πλαγιές του Αρτεμίσιου, που απέχει περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.

Καρυά Αργολίαδα – Το χωριό που προέδρευε ο Περίανδρος Πόποτας

Η Καρυά Αργολίδας είναι από εκείνα τα μέρη που μόλις το επισκεφθείτε θα καταλάβετε για ποιον λόγο επιλέχθηκε ως σκηνικό του «Καφέ της Χαράς».

Πέτρινα σπίτια, στενά δρομάκια, πλατάνια και μία παραδοσιακή πλατεία, συνθέτουν ένα τοπίο που μοιάζει να έχει μείνει μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης.

Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων και η θέση του χαρίζει όμορφη θέα προς το ορεινό τοπίο της περιοχής. Το νερό αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο της Καρυάς, με τις πηγές και τα πλατάνια να χαρίζουν ιδιαίτερα χρώματα στο τοπίο.

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Σε μικρή απόσταση από το χωριό βρίσκονται απομεινάρια παλιών νερόμυλων, κρατώντας ζωντανές τις μνήμες από όταν οι κάτοικοι εκμεταλλεύονταν το νερό από της πηγές του Αρτεμισίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=QgEMO9_gWeI&t=35s}

Η πραγματική ιστορία του Κολοκωτρονιτσίου

Πολύ πριν γίνει γνωστή ως Κολοκοτρωνίτσι, η Καρυά είχε τη δική της ιστορία και η περιοχή συνδέθηκε με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το χωριό γνώρισε δύσκολες στιγμές κατά την περίοδο των επιχειρήσεων του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο.

Από τις αρχές του 2000 ωστόσο, όταν το «Καφέ της Χαράς» έγινε μία αγαπημένη συνήθεια, η Καρυά, έγινε σημείο αναφοράς, με πολλούς επισκέπτες να βρίσκονται στο χωριό για να εξερευνήσουν κάθε του γωνιά.

Η μικρή απόσταση από την Αθήνα και τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και το ποιοτικό φαγητό, συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό για μία σύντομη απόδραση από την Αθήνα, εκεί όπου «γράφτηκε» μια από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές σειρές της τελευταίας 20ετίας.