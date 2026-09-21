Ένας προορισμός στη βόρεια Αττική, που ενδείκνυται για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Οι μονοήμερες αποδράσεις από την καθημερινότητα αποτελούν, ίσως, την ιδανική επιλογή για όσους θα ήθελαν να απομακρυνθούν, έστω και για λίγες ώρες, από την έντονη κίνηση της Αθήνας και τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης.

Παράλληλα, αν και η Αττική είναι άμεσα συνδεδεμένη με το αστικό τοπίο, κρύβει γωνιές, οικισμούς και μέρη που θυμίζουν μικρούς, μακρινούς προορισμούς. Ανάμεσά τους, και οι Αφίδνες.

Ένας προορισμός που αξίζει να επισκεφθεί κανείς κάθε εποχή του χρόνου, καθώς συνδυάζει ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, με πλούσια βλάστηση, έντονο υδάτινο στοιχείο και έναν ιδιαίτερα γραφικό οικισμό που θυμίζει περιοχή πολύ πιο μακριά από την Αθήνα.

Μία σύντομη απόδραση στις Αφίδνες κοντά στη λίμνη Μπελέτση

Σε απόσταση περίπου 30 – 40 λεπτών από το κέντρο της Αθήνας, οι Αφίδνες αποτελούν έναν προορισμό που μπορεί να φιλοξενήσει τις αναμνήσεις σας και να ενταχθεί εύκολα στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης μονοήμερης εκδρομής.

Η διαδρομή από το κέντρο της πρωτεύουσας προς τα εκεί είναι αρκετά σύντομη, όμως το τοπίο που συναντά κανείς φτάνοντας στο σημείο αλλάζει αισθητά, με το πράσινο της φύσης να κυριαρχεί.

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Η περιοχή βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές της Πάρνηθας και προσφέρει μια διαφορετική εικόνα της Αττικής, μακριά από της πολυκατοικίες και τη βοή της καθημερινότητας.

Σε μικρή απόσταση από τον οικισμό των Αφιδνών, στην Αγία Τριάδα βρίσκεται η λίμνη Μπελέτση, ένας μικρός υδάτινος παράδεισος μέσα στο δάσος, που αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο της ευρύτερης περιοχής και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φωτογραφικά τοπία.

Στις Αφίδνες ίσως χρειάζεται να αφιερώσετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της εκδρομής σας, καθώς διατηρούν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Ο οικισμός, που μέχρι το 1912 ήταν γνωστός ως Κιούρκα, απλώνεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο στις πλαγιές της Πάρνηθας και προσφέρει μία ήρεμη εικόνα της Αττικής.

Μία βόλτα στη λίμνη Μπελέτση

Η λίμνη Μπελέτση βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, σε ένα ιδιαίτερα όμορφο σημείο και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ανθρώπινη δημιουργία, έχει εναρμονιστεί πλήρως με το φυσικό τοπίο, με τα δέντρα, τη βλάστηση και την πανίδα να την πλαισιώνουν αρμονικά.

Το τοπίο αλλάζει αισθητά ανάλογα με την εποχή. Την άνοιξη και το καλοκαίρι κυριαρχούν οι πράσινες αποχρώσεις, ενώ το φθινόπωρο η περιοχή αποκτά πιο ζεστά χρώματα και μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική εικόνα.

Η λίμνη αποτελεί ένα από τα σημεία που προσφέρονται για μια χαλαρή βόλτα, μακριά από τον θόρυβο και την πολυκοσμία της πόλης, ενώ σε κοντινή απόσταση απλώνεται ο οικισμός των Αφιδνών, καταστήματα και παραδοσιακές ταβέρνες.

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Οι ίδιες οι Αφίδνες έχουν τον δικό τους χαρακτήρα και αξίζουν μία στάση κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Ο οικισμός διατηρεί μια πιο ήρεμη εικόνα, με δρόμους και γειτονιές που απέχουν αρκετά από την ένταση του κέντρου της Αθήνας και προσφέρονται για μια χαλαρή βόλτα από το πρωί μέχρι και το απόγευμα.

Οι Αφίδνες, μαζί με την λίμνη Μπελέτση αποτελούν μία από εκείνες τις κοντινές επιλογές που αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται πολύωρο ταξίδι για να βρεθείτε σε έναν τόπο μακριά από την καθημερινότητα και την πόλη.