Ένα ψαροχώρι στην Πελοπόννησο που θυμίζει τοπίο της Νορβηγίας παρά ελληνικά παράλια. Ένας προορισμός με ιδιαίτερα γεωγραφική μορφολογία, ένας τόπος σαν φιόρδ.

Η Ελλάδα είναι ένας τόπος γεμάτος με αντιθέσεις και εντυπωσιακά φυσικά τοπία. Ένας τόπος που συνδυάζει σε απόλυτη αρμονία το βουνό με τη θάλασσα, τα βράχια, τις πεδιάδες και τα απόκρημνα χωριά που συνθέτουν ένα μοναδικό μωσαϊκό. Παραδοσιακά λιμάνια και οικισμοί μετατρέπονται σε σημείο αναφοράς, αποκαλύπτοντας ένα τοπίο διαφορετικό από αυτό που μπορεί να φανταστεί κανείς.

Ανάμεσα στους πιο εντυπωσιακούς τόπους της Ελλάδας, βρίσκεται και ένα μικρό ψαροχώρι της Πελοποννήσου, με την πανοραμική θέα να παραπέμπει σε κάποιον εξωτικό προορισμό και όχι ελληνικά παράλια.

Στην προκειμένη περίπτωση, η θάλασσα δεν συναντά απλώς τη στεριά. Αντίθετα, «χώνεται» μέσα στο νερό, ακολουθώντας έναν στενό θαλάσσιο διάδρομο, ανάμεσα σε βλάστηση και πλαγιές βουνών.

Στο βάθος του, ξεπροβάλλει ένα μικρό λιμάνι με λίγα σπίτια, ψαροταβέρνες και μικρά καΐκια να στέκονται πάνω στο νερό, με το τοπίο να θυμίζει πίνακα ζωγραφικής.

Το λιμανάκι της Πελοποννήσου που θυμίζει «νορβηγικό φιόρδ»

Ο λόγος, λοιπόν, για τον Γέρακα της Λακωνίας, ένα μικρό εντυπωσιακό λιμάνι που ξεπροβάλλει μέσα στη θάλασσα δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα μικρό φιόρδ.

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Ο Γέρακας απέχει περίπου 22 χιλιόμετρα από την Μονεμβασιά, στην λακωνική ακτογραμμή, εκεί όπου η στεριά εισχωρεί στη θάλασσα δημιουργώντας μία εντυπωσιακή εικόνα.

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Στο εσωτερικό αυτού του φυσικού σχηματισμού βρίσκεται το λιμανάκι του Γέρακα, ένα μικρό, ήσυχο και προστατευμένο ψαροχώρι που μοιάζει να έχει ξεχαστεί από τον χρόνο.

Τα παραδοσιακά σπίτια στέκονται γύρω από το νερό και τα ψαροκαΐκα χαρίζουν τον δικό τους χαρακτήρα στη συνολική εικόνα, καθώς μοιάζει να στέκονται ακίνητα λόγω του προστατευμένου όρμου που τα προφυλάσσει από τους ανέμους.

Το τοπίο θυμίζει σκανδιναβική φύση, με τη θάλασσα να θυμίζει λίμνη.

Πέρα από το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, ο Γέρακας ξεχωρίζει και για τον ίδιο τον οικισμό του. Τα λιγοστά σπίτια είναι χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από τον όρμο, ακολουθώντας τη φυσική μορφολογία του εδάφους και δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει να έχει μείνει ανέγγιχτη στον χρόνο.

Ο Γέρακας βρίσκεται στον Ζάρακα, μια ιδιαίτερη περιοχή της Λακωνίας που χαρακτηρίζεται από το έντονο ανάγλυφο, τις απόκρημνες πλαγιές και το αυθεντικό φυσικό τοπίο.

Η περιοχή παραμένει μακριά από την έντονη τουριστική ανάπτυξη, διατηρώντας μικρούς οικισμούς και παραθαλάσσιες γωνιές με ξεχωριστό χαρακτήρα.

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