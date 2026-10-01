Για ποιο λόγο η γάτα αναγκάστηκε να «κρυφτεί» πίσω από τον τοίχο του διαμερίσματος;

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όταν μία γάτα, η Λόλα, εξαφανίστηκε μέσα στο σπίτι, με τους ιδιοκτήτες να σημαίνουν γρήγορα συναγερμό, αναζητώντας το αγαπημένο τους κατοικίδιο.

Όλα ξεκίνησαν όταν το ζευγάρι ξεκίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες πακεταρίσματος, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν σε νέο διαμέρισμα.

Η Λόλα, τρομοκρατημένη από την αναστάτωση που υπήρχε μέσα στο σπίτι αποφάσισε να κρυφτεί κάτω από μία σανίδα του δαπέδου.

Οι ιδιοκτήτες της προσπάθησαν να την εντοπίσουν, χωρίς ωστόσο, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα, όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να την εντοπίσουν μόνοι τους ζήτησαν τη βοήθεια ενός ειδικού.

Η «τρελή» περιπέτεια της γάτας

Ο ειδικός, DeBacker, σύμφωνα με το people.com, τοποθέτησε παγίδες με τροφή μέσα στο σπίτι, καθώς επίσης και κάμερες που κατέγραφαν κάθε κίνηση.

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Η Λόλα, ωστόσο, φαίνεται πως απέφευγε με μαεστρία την παγίδα, ενώ έκανε την εμφάνισή της μόνο κατά της νυχτερινές ώρες.

Κάποια στιγμή, όμως, σταμάτησε να εμφανίζεται εντελώς.

Τελικά, διαπιστώθηκε ότι η Λόλα, η οποία αρχικά κρυβόταν κάτω από τη σανίδα του δαπέδου, είχε πέσει και είχε εγκλωβιστεί πίσω από έναν τοίχο στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Με τον απεγκλωβισμό της, ο DeBacker, αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση της γάτας ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς κατανάλωνε μονωτικό υλικό που υπήρχε μέσα στον τοίχο και ο οργανισμός της εξασθενούσε.

Η διάσωση της γάτας

Αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λόλας, ο DeBacker συνεργάστηκε με έναν εργολάβο προκειμένου να δημιουργήσουν άνοιγμα στον τοίχο για να απεγκλωβίσουν το γατί.

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε τρυπάνι, με τον θόρυβο να προκαλεί μεγαλύτερη ταραχή στη Λόλα. Η διαδικασία χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή καθώς η γάτα ήταν εξαντλημένη και τρομαγμένη.

Μετά από τη διάσωση η Λόλα επέστρεψε στην οικογένειά της, με την επίσκεψη στον κτηνίατρο να είναι απαραίτητη, καθώς χρειάστηκε να αφαιρεθεί μονωτικό υλικό από το στομάχι του κατοικίδιου.

Στο τέλος της επιχείρησης, ο διασώστης, θέλησε να προειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων σε σχέση με την ψυχική κατάσταση των ζώων κατά την περίοδο μίας μετακόμισης. Όπως εξήγησε, η αναστάτωση που προκαλεί η συγκεκριμένη συνθήκη μπορεί να τρομάξει τη γάτα με αποτέλεσμα εκείνη να αναζητήσει ένα ασφαλές σημείο για να κρυφτεί.