Ο ιδανικός προορισμός του εξωτερικού για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα. Ένας τόπος που αξίζει να γνωρίσετε και να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια.

Οι πρώτοι μήνες του φθινοπώρου δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα, με τους προορισμούς του εξωτερικού να αποκτούν μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των ταξιδιωτών.

Αν και οι ορεινοί προορισμοί της Ελλάδας και τα εντυπωσιακά χωριά έχουν την τιμητική τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, οι πόλεις του εξωτερικού είναι εκεί και προσφέρονται για να τις γνωρίσετε μακριά από την πολυκοσμία του καλοκαιριού και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Οκτώβριος προσφέρεται για σύντομες εξορμήσεις, καθώς αρκετοί ευρωπαϊκοί προορισμοί μπορούν να συνδυάσουν οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια και προσιτές τιμές διαμονής.

Ανάμεσα σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, μία κερδίζει το ενδιαφέρον και δεν είναι άλλη από το Βίλνιους της Λιθουανίας, η γραφική πρωτεύουσα με τα ιστορικά κτήρια και την ενδιαφέρουσα ιστορία.

Ένα ταξίδι στο εξωτερικό – Μία γνωριμία με το Βίλνιους της Λιθουανίας

Το Βίλνιους βρίσκεται στην νοτιοανατολική Λιθουανία και αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βαλτικής.

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Η Παλιά Πόλη, ξεχωρίζει για τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα ιστορικά κτήρια και τις εντυπωσιακές εκκλησίες, που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης, ενώ παράλληλα έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και μάλλον όχι άδικα.

Unsplash/ Sandeep SD

Μία βόλτα στο κέντρο είναι αρκετή για γνωρίσει κανείς ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας του Βίλνιους, και μπορεί να σας κάνει να επιστρέψετε ξανά και ξανά, με τα εντυπωσιακά αξιοθέατα να αποτελούν σημείο αναφοράς.

Ανάμεσα στα ιστορικά μνημεία και τα εντυπωσιακά κτήρια βρίσκεται ο Πύργος του Γκεντιμίνας, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, καθώς η πανοραμική θέα που προσφέρει στο Βίλνιους, εντυπωσιάζει ακόμη και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Παράλληλα, ο Καθεδρικός Ναός, η Εκκλησία της Αγίας Άννας και οι Πύλες τις Αυγής, θεωρούνται μνημεία που θα πρέπει να γνωρίσετε αν θέλετε να βιώσετε την ολοκληρωμένη εμπειρία της εξόρμησης σας στο Βίλνιους.

Η πόλη, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορική του πλευρά. Η περιοχή Ουζούπης, είναι γνωστή για την καλλιτεχνική της ατμόσφαιρα και αποτελεί ένα διαφορετικό κομμάτι της πόλης.

Unsplash/ Martti Salmi

Τα καφέ και τα εστιατόρια της Παλιάς Πόλης δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν και τη σύγχρονη πλευρά της λιθουανικής πρωτεύουσας, ανακαλύπτοντας νέες γεύσεις και σημεία του πολιτισμού της.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό χαρακτηριστικό για το Βίλνιους, είναι ότι προσφέρεται για οικονομικές διακοπές, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου.

Μιλώντας για τις ενδεικτικές ημερομηνίες 8 – 11 Οκτωβρίου, τα αεροπορικά εισιτήρια ξεκινούν από περίπου 150 ευρώ μετ’ επιστροφή, ενώ ένα κατάλυμα στο κέντρο της πόλης ξεκινά από την τιμή των 50 ευρώ, σύμφωνα με τις μηχανές βραχυπρόθεσμης μίσθωσης.

Έτσι, το Βίλνιους μπορεί να αποτελέσει μία επιλογή για όσους αναζητούν έναν ευρωπαϊκό προορισμό για λίγες ημέρες, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερα υψηλό budget.