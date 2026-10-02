Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της κωμικής σειράς τους MEGA.

Η κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», επιστρέφει και οι ένοικοι του «Άλλου Κόσμου» βρίσκονται για ακόμη μία φορά μπλεγμένοι σε απερίγραπτες καταστάσεις.

Νέα επεισόδια Δευτέρα 5, Τρίτη 6 και Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Τα ίχνη γύρω από την εξαφάνιση του Πάρη περιπλέκονται, καθώς ένα κρίσιμο στοιχείο αλλάζει χέρια την τελευταία στιγμή. Ο σάκος με τα χρήματα μετακινείται συνεχώς, προκαλώντας επικίνδυνες αντιδράσεις.

Την ίδια ώρα, στενεύει ο κλοιός της αστυνομικής έρευνας γύρω από τον Ιορδάνη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις υποψίες της αστυνόμου, την οργή της Μαριάννας αλλά και την απειλητική παρουσία ενός άγνωστου άντρα.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 7 (Δευτέρα 5 Οκτωβρίου)

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Ενώ ο Κοσμάς περιμένει την αστυνόμο για να της παραδώσει το παπούτσι που βρήκε, ο Ιορδάνης το βουτάει μέσα από το σπίτι του και το εξαφανίζει. Ο Τάσος και η Στέλλα του κάνουν πρόταση συνεργασίας, αλλά τρώνε «πόρτα» - με τον Τάσο να μην το παίρνει και πολύ ψύχραιμα.

Ο Λουκάς σηκώνει μπαϊράκι και η Γιώτα ανησυχεί σοβαρά, όσο κι αν ο Σοφοκλής τη νουθετεί να τον αφήσει λίγο λάσκα. Την ίδια στιγμή, ο Ιορδάνης και η Μαριάννα έρχονται πιο κοντά. Μέσα σε όλα, καταφθάνει στο κάμπινγκ η πρώην σύζυγος του Ιορδάνη, Βιβή, η οποία αποχωρεί παίρνοντας μαζίτης τα παιδιά, αλλά και τον σάκο με τα λεφτά!

{https://www.youtube.com/watch?v=jUSo1rR4Dnk}

Επεισόδιο 8 (Τρίτη 6 Οκτωβρίου)

Η Εύα και ο Πέτρος καταφέρνουν να επιστρέψουν τα χρήματα στον πατέρα τους. Ωστόσο, ο Βλάσης δεν παίρνει καθόλου ψύχραιμα την εξαφάνιση του σάκου, με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια και η Βιβή να βρεθούν παγιδευμένοι στις άγριες διαθέσεις του.

Στο μεταξύ, η Γιώτα επιμένει να μάθει πληροφορίες για την εξαφάνιση του Πάρη από τον Σοφοκλή, ο οποίος δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα πρόθυμος να τις μοιραστεί.

Παράλληλα, η Ιωάννα παίρνει κατάθεση από τη Μαριάννα η οποία θυμώνει με τον Ιορδάνη όταν μαθαίνει ότι ο Πάρης ήταν συνάδελφος του. Την ίδια ώρα, ένας τρομακτικός άντρας παρακολουθεί τον Ιορδάνη...

Επεισόδιο 9 (Πέμπτη 8 Οκτωβρίου)

Ο Ιορδάνης ζητά τα ρέστα από τον Βλάση, αλλά η συνάντηση δεν εξελίσσεται και πολύ καλά. Ο Σοφοκλής αναλαμβάνει δράση και ο Βλάσης βλέπει την τύχη του να αλλάζει προς το χειρότερο.

Την ίδια στιγμή, η Βιβή ζορίζεται στο κάμπινγκ νιώθοντας λες και βρίσκεται στη ζούγκλα. Κι ενώ η Ιωάννα προσπαθεί να βγάλει άκρη με το παπούτσι του Πάρη, ο Τάσος και ο Κοσμάς οδηγούν άθελά τους την αστυνόμο στον Ιορδάνη, ο οποίος πρέπει να βρει άμεσα μια λύση πριν καρφωθεί!