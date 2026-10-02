Η μεταφορά των χρημάτων σε προθεσμιακό λογαριασμό δεν επιβράδυνε την απώλεια, επειδή η «διαρροή» περνά μέσα από το βιβλιάριο επιταγών.

«Χάθηκαν. Έκαναν φτερά». Η 60χρονη Σοφία αποκάλυψε σε πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής The Ramsey Show για το πώς η μητέρα της σπατάλησε ένα τεράστιο οικονομικό ποσό σε επιταγές χωρίς να το πάρει χαμπάρι.

Η 84χρονη μητέρα της έγραψε τον περασμένο μήνα 41 επιταγές κατά μέσο όρο περίπου 27 δολάρια η καθεμία, προς φιλανθρωπικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το συνολικό ποσό έφτασε περίπου τα 1.100 δολάρια μέσα σε έναν μήνα.

Αυτό το μηνιαίο ποσό είναι μόνο το εμφανές μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης οικονομικής απώλειας. Η μητέρα μετακόμισε το 2022 στο σπίτι της Σοφίας, έχοντας μαζί της μια επιταγή ύψους 400.000 δολαρίων από την πώληση του σπιτιού της. Περίπου 200.000 δολάρια έχουν έκτοτε φύγει από τους λογαριασμούς της.

Αυτό που έχει απομείνει είναι περίπου 150.000 δολάρια σε προθεσμιακό λογαριασμό, 43.800 δολάρια σε αποταμιεύσεις και 2.000 δολάρια σε λογαριασμό όψεως. Κάθε επιταγή που γράφεται σήμερα αφαιρεί χρήματα από το κεφάλαιο που προορίζεται για τη μελλοντική φροντίδα της. Και αυτή η φροντίδα θα χρειαστεί. Η 60χρονη Σοφία έχει σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο σύζυγός της είναι 63 ετών και έχει σοβαρό πρόβλημα στη μέση. Η οικογένεια αναμένει ότι θα χρειαστεί να πληρώνει βοήθεια στο σπίτι για τη μητέρα της, η οποία εξακολουθεί να οδηγεί.

Ένας προθεσμιακός λογαριασμός δεν μπορεί να αντισταθμίσει ένα βιβλιάριο επιταγών που παραμένει ανοιχτό

Οι παρουσιαστές τη συμβούλευσαν τη Σοφία να εξασφαλίσει ένα διαρκές πληρεξούσιο, να εντοπίσει τις επιταγές, να θέσει όρια στις δωρεές και να επενδύσει τα χρήματα του προθεσμιακού λογαριασμού. Ο εθνικός μέσος όρος επιτοκίου για 12μηνους προθεσμιακούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ ήταν 1,7% τον Σεπτέμβριο του 2026. Με αυτό το επιτόκιο, ο προθεσμιακός λογαριασμός των 150.000 δολαρίων αποφέρει περίπου 2.595 δολάρια τον χρόνο.

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Πολλοί επιτυχημένοι επενδυτές φτάνουν τελικά στην ίδια στιγμή. Η αποταμίευση έχει ολοκληρωθεί, το χαρτοφυλάκιο έχει δημιουργηθεί και το ερώτημα αλλάζει σιωπηλά από το «πόσο μπορώ να αυξήσω αυτά τα χρήματα;» στο «πόσα μπορώ να αποσύρω;». Αν γίνει λάθος στο δεύτερο ζητούμενο, δεκαετίες υψηλών επενδύσεων μπορούν να ανατραπούν μέσα σε λίγα χρόνια σύμφωνα με το finance.yahoo.com.gr.

Ο ρυθμός με τον οποίο γράφει επιταγές αντιστοιχεί σε περίπου 13.200 δολάρια τον χρόνο. Τα χρήματα φεύγουν περίπου πέντε φορές ταχύτερα από όσο ο προθεσμιακός λογαριασμός μπορεί να τα αναπληρώσει μέσω των τόκων. Η μεταφορά των χρημάτων σε προθεσμιακό λογαριασμό δεν επιβράδυνε την απώλεια, επειδή η «διαρροή» περνά μέσα από το βιβλιάριο επιταγών.

Τα προειδοποιητικά σημάδια είχαν εμφανιστεί νωρίτερα. Έναν χρόνο πριν από το τηλεφώνημα στην εκπομπή, η οικογένεια διαπίστωσε ότι η μητέρα είχε λάβει περίπου 48.000 δολάρια σε καταθέσεις έναντι 90.000 δολαρίων σε αναλήψεις. Μια τέτοια διαφορά, εάν επαναλαμβάνεται χρόνο με τον χρόνο, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εξαφανιστεί το μισό της αξίας ενός σπιτιού.

Το ποσοστό του 1,7% είναι επίσης απλώς ο μέσος όρος των τραπεζών. Οι κορυφαίες διαδικτυακές τράπεζες προσφέρουν συχνά τριπλάσιες έως πενταπλάσιες αποδόσεις σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, ενώ οι συγκεντρωτικές λίστες επιτοκίων προθεσμιακών λογαριασμών αυτής της εβδομάδας δείχνουν ανταγωνιστικές αποδόσεις αρκετά υψηλότερες από αυτόν. Οι τόκοι από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς φορολογούνται επίσης και μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο μέρος των επιδοματικών παροχών ενός συνταξιούχου να καταστεί φορολογητέο.

Γιατί η οικονομική «διαρροή» είναι τόσο σταθερή;

Η Σοφία είπε ότι το όνομα της μητέρας της έχει «πουληθεί σε όλους». Φιλανθρωπικές οργανώσεις τηλεφωνούν και στη συνέχεια στέλνουν επιστολές με νέες εκκλήσεις για δωρεές, στις οποίες η μητέρα της απαντά με επιταγές.

Είναι «ξεχασιάρα» και «γίνεται ολοένα και πιο ξεχασιάρα με την πάροδο του χρόνου», σύμφωνα με τη Σοφία, και δεν γνωρίζει πόσα χρήματα έχουν φύγει από τον λογαριασμό της. Ο Kamel έθεσε το ενδεχόμενο οικονομικής κακοποίησης ηλικιωμένου.

Η υπογραφή της εξακολουθεί να μετράει – Προς το παρόν

Ο παράγοντας που θα καθορίσει την εξέλιξη της υπόθεσης είναι η δικαιοπρακτική ικανότητα της μητέρας της Σοφίας. Η 84χρονη είναι ξεχασιάρα, αλλά εξακολουθεί να οδηγεί και δεν είναι πλήρως ανίκανη. Όσο μπορεί να κατανοεί τι υπογράφει, ένα διαρκές πληρεξούσιο αποτελεί ένα απλό νομικό έγγραφο. Επιτρέπει στη Σοφία να ενεργεί εξ ονόματός της στους λογαριασμούςκαι παραμένει σε ισχύ εάν η μνήμη της μητέρας της επιδεινωθεί περαιτέρω.

Εάν η οικογένεια περιμένει μέχρι εκείνη να μην μπορεί πλέον να υπογράψει, αυτή η δυνατότητα χάνεται. Η συνήθης διαδικασία στη συνέχεια περνά από δικαστική επιτροπεία ή αντίστοιχη δικαστική διαδικασία, η οποία είναι πιο αργή, πιο δαπανηρή και δημόσια. Στο μεταξύ, οι επιταγές συνεχίζουν να εξαργυρώνονται και η Σοφία δεν έχει τη νομική δυνατότητα να τις σταματήσει.

Η έκδοση του εγγράφου όσο η μητέρα της εξακολουθεί να έχει τη σχετική δικαιοπρακτική ικανότητα είναι, σύμφωνα με την εκπομπή, η πιο χρονικά κρίσιμη συμβουλή από την υπόθεση.

Πέντε κινήσεις για να περιοριστεί άμεσα η οικονομική «αιμορραγία»

Πρώτο βήμα, το πληρεξούσιο διαρκούς ισχύος. Η οικογένεια θα πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο με εξειδίκευση σε ζητήματα ηλικιωμένων και να φροντίσει ώστε η μητέρα να υπογράψει το σχετικό πληρεξούσιο όσο έχει ακόμη πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η εξουσιοδότηση αυτή θα διευκολύνει σημαντικά και τα υπόλοιπα βήματα.

Έλεγχος όλων των τραπεζικών κινήσεων. Κάθε επιταγή αφήνει πίσω της ένα σαφές οικονομικό ίχνος. Η οικογένεια θα πρέπει να εξετάσει τις επιταγές του τελευταίου έτους, να καταγράψει τους αποδέκτες, να εντοπίσει επαναλαμβανόμενες δωρεές και να ελέγξει άγνωστες οργανώσεις ή φιλανθρωπικούς φορείς πριν δοθούν άλλα χρήματα.

Μπλοκάρισμα των συνεχών εκκλήσεων για δωρεές. Η καταχώριση των τηλεφωνικών αριθμών στο Εθνικό Μητρώο σε συνδυασμό με τον περιορισμό της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των αιτημάτων που φτάνουν καθημερινά σε εκείνη. Όσο λιγότερες οι εκκλήσεις, τόσο λιγότερες και οι επιταγές.

Καθορισμός μηνιαίου ορίου για τις δωρεές. Οι παρουσιαστές πρότειναν ένα ποσό μεταξύ 100 και 200 δολαρίων τον μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, η 84χρονη μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει σκοπούς που θεωρεί σημαντικούς, χωρίς όμως οι δωρεές να ξεφεύγουν από έναν ελεγχόμενο προϋπολογισμό, όπως συνέβη με τα 1.100 δολάρια του προηγούμενου μήνα.

Αξιοποίηση των χρημάτων που βρίσκονται στο προθεσμιακό λογαριασμό. Μόλις εξασφαλιστεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση, τα χρήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε επενδύσεις που ανταποκρίνονται στον χρονικό ορίζοντα των αναγκών φροντίδας της. Όπως επισημάνθηκε στην εκπομπή, ακόμη και τα κεφάλαια που προορίζονται για τις ανάγκες του άμεσου μέλλοντος μπορούν να αποφέρουν υψηλότερη απόδοση από ένα CD με μέσο τραπεζικό επιτόκιο.