Ο Μαρτίνεζ κατήγγειλε ότι η Μπέρι έπιασε τον 12χρονο γιο τους από τον λαιμό και τον έπνιγε.

Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ, πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι, κατηγορεί την ηθοποιό για σωματική κακοποίηση του 12χρονου γιου τους, Μασέο και εξασφάλισε προσωρινά περιοριστικά μέτρα σε βάρος της.

Την 1η Οκτωβρίου, δικαστήριο του Λος Άντζελες ενέκρινε το αίτημα του Γάλλου ηθοποιού για προσωρινά περιοριστικά μέτρα σε βάρος της Μπέρι, τα οποία αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και τον γιο τους, σύμφωνα με το People.

Οι δύο ηθοποιοί έχουν τη συνεπιμέλεια του γιου τους. Όμως, με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη ο Μαρτίνεζ διεκδίκησε την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου. Ωστόσο, ο δικαστής έκρινε ότι πρέπει να συνεχιστεί η συνεπιμέλεια, προκειμένου να διατηρηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στην Μπέρι και τον Μασέο, ενώ απέρριψε το αίτημα για παρακολούθηση της νηφαλιότητας της 60χρονης, επικαλούμενος «ανεπαρκή στοιχεία». Επίσης, ο δικαστής τροποποίησε το πρόγραμμα για τη συναναστροφή της Μπέρι με τον γιο της.

Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως την ακροαματική διαδικασία που έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου, όταν δικαστής θα αποφασίσει εάν αυτή η διαταγή θα γίνει μόνιμη.

Μαρτίνεζ: Η Μπέρι τον έπιασε από τον λαιμό και τον έπνιγε

Στην προσφυγή του, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι η Χάλι Μπέρι του προκάλεσε «συναισθηματική και ψυχική ανατάστωση» εξαιτίας της «σωματικής κακοποίησης» του γιου τους. Καταγγέλλει ότι στις 26 Σεπτεμβρίου η ηθοποιός «πήδηξε πάνω στον Μασέο, τον έπιασε από τον λαιμό και άρχισε να τον πνίγει φωνάζοντας “ποιος είναι κτυρίαρχος τώρα;”». Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, η Μπέρι υποστήριξε ότι αστειευόταν κι έπαιζε με τον 12χρονο.

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Ο Γάλλος ηθοποιός υποστηρίζει ότι έχουν υπάρξει κι άλλα περιστατικά τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβανομένων «δύο επιπλέον σωματικών επιθέσεων εναντίον του γιου μας, όπως και λεκτική και συναισθηματική κακοποίησή μου». Μεταξύ άλλων, αναφέρει στα δικαστικά έγγραφα ότι σε ένα μήνυμα η Μπέρι του έγραψε: «Ο Μασέο μου φέρεται μα ασέβεια και θεωρεί ότι δεν έχω λόγο σε τίποτα. Είμαι απλά πηγή χρημάτων. Αυτό είναι λάθος». Σε άλλη περίπτωση, «είπε στον γιο μας ότι είμαι “μια λευκή σκύλα που προσπαθεί να κλέψει μια μαύρη γυναίκα” αναφορικά με ζητήματα της διατροφής. Στη συνέχεια, ρώτησε τον γιο μας “Πώς νιώθεις για αυτό ως μαύρος άνδρας;”».

Ο Μαρτίνεζ επισημαίνει στα δικαστικά έγγραφα ότι δεν θέλει «να διακόψω οριστικά τη σχέση της με τον γιο μας, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να έχουν επαφή μέχρι να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις της». Ο δικηγόρος του ηθοποιού, Πάτρικ Μπαγκντασέριανς, δήλωσε ότι πρωταρχική μέριμνα του εντολέα του είναι «η υγεία, ευημερία και ασφάλεια» του ανήλικου παιδιού, για αυτό ζήτησε περιοριστικά μέτρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας. «Η δεύτερη ανησυχία του αφορά το να λάβει η μητέρα την κατάλληλη βοήθεια που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα θέματά της και να βελτιωθεί, κάτι που με τη σειρά του θα ωφελήσει το παιδί», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Χάλι Μπέρι: Εντελώς αβάσιμη, σκόπιμα παραπλανητική προσφυγή

Η προσφυγή του Ολιβιέ Μαρτίνεζ στη δικαιοσύνη είναι το λιγότερο εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική, δήλωσε η δικηγόρος της Χάλι Μπέρι, Μαρίνα Μπεκ.

Η δικηγόρος υποστήριξε ότι «υπάρχει πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πολλών δικαστικών αποφάσεων, που αποδεικνύουν ότι ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ παραβίασε επανειλημμένα δικαστικές εντολές και παρεμπόδισε απαραίτητες θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, σε βάρος του παιδιού. Μια ανάρμοστη συμπεριφορά για την οποία ο κ. Μαρτίνεζ έχει ήδη υποστεί νομικές κυρώσεις».

Κατά μία έννοια, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Χάλι Μπέρι, η νομική κίνηση του Ολιβιέ Μαρτίνεζ «δεν είναι εντελώς απρόσμενη από ένα άτομο με τεκμηριωμένο παρελθόν αλλοπρόσαλλης, κτητικής και βίαιης συμπεριφοράς. Ευτυχώς, η Χάλι είναι συνηθισμένη σε αυτή την εξωφρενική συμπεριφορά από τον κ. Μαρτίνεζ και παρότι λυπάται βαθύτατα, δεν θα επιτρέψει σε αυτό να την εμποδίσει να συνεχίσει να αγωνίζεται για το συμφέρον του Μασέο και να του παρέχει την αγάπη και την υποστήριξη που χρειάζεται».

Το θυελλώδες διαζύγιο Μπέρι- Μαρτίνεζ

Η Χάλι Μπέρι και ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ έμειναν παντρεμένοι από το 2013 έως το 2015. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2023, έπειτα από θυελλώδη δικαστική διαμάχη που κράτησε οχτώ χρόνια.

Με το διαζύγιο, ανέλαβαν τη συνεπιμέλεια του γιου τους, ο οποίος μένει και στα δύο σπίτια μέσα στην εβδομάδα. Η Μπέρι διατάχθηκε να καταβάλει διατροφή 8.000 δολάρια τον μήνα, μαζί με το 4,3% οποιουδήποτε εισοδήματός της που ξεπερνά τα 2 εκατ. δολάρια, ενώ πληρώνει τα δίδακτρα του ιδιωτικού σχολείου του παιδιού, όπως και όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από People, Variety