Η συγχώνευση Paramount - Warner Bros. θα συνδυάζει τα δύο μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ και αναμένεται να «κλείσει» στις 6 Οκτωβρίου.

Η πολύκροτη συγχώνευση της Paramount - Warner Bros. Discovery αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί και πλέον έχει και νέο όνομα: «Skydance» σύμφωνα με τον CEO David Ellison.

Τελικά, όπως αναφέρει το Variety, ο Ellison ήταν αυτός που επέλεξε το όνομα για τη νέα εταιρεία εμπνευσμένο από την πρώτη του εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών, Skydance Media.

Η συμφωνία που θα διαμορφώσει την Skydance αναμένεται να «κλείσει» στις 6 Οκτωβρίου όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες. Η συγχώνευση θα συνδυάζει τα δύο μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ: HBO Max και τις υπηρεσίες streaming της Paramount+,τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις και δίκτυα ανάμεσά τους τα CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central, Food Network και πολλά άλλα.

Στα franchise της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται τα Χάρι Πότερ, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών το κινηματογραφικό σύμπαν της DC, τα Yellowstone, Mission: Impossible, Top Gun αλλά και όλον τον κόσμο του Nickelodeon, μεταξύ άλλων.

Επικεφαλής της Skydance θα είναι ο πρόεδρος και CEO David Ellison και συν- CEO, ο Ynon Kreiz, πρώην επικεφαλής της Mattel, που θα μπει στην εταιρεία στις 5 Οκτωβρίου.

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«Η Paramount και η Warner Bros. έχουν διαμορφώσει πάνω από έναν αιώνα κουλτούρας» έγραψε σε ανάρτησή του ο Ellison ανακοινώνοντας το όνομα της νέας εταιρείας.

Αυτή ήταν και η πρώτη ανάρτηση του νέου λογαριασμού στο Χ. Με μία επιβλητική μουσική και πλάνα από τις πιο διάσημες παραγωγές του κινηματογράφου ο Ellison έγραψε πως «Αυτό που κάποτε ήταν η κορυφή, τώρα είναι απλώς η αρχή.

»Η Paramount και η Warner Bros. διαμόρφωσαν πάνω από έναν αιώνα πολιτισμού. Συνδυάζοντάς τις, δεν ξαναγράφουμε την ιστορία - εξοπλίζουμε αυτά τα εμβληματικά στούντιο με έναν πιο ισχυρό “κινητήρα”. Μαζί, είμαστε η Skydance: ένα δημιουργικό – το πρώτο σπίτι για τολμηρές, ποιοτικές αφηγήσεις.

{https://x.com/ellisonskydance/status/2106006299909505523}

»Επιλέξαμε αυτό το όνομα για ορισμένους σημαντικούς λόγους. Πρώτα και κύρια, ενώνοντας την Paramount και τη Warner Bros., θέλαμε να διατηρήσουμε αυτό που έχει κάνει κάθε ένα από αυτά τα στούντιο εμβληματικό. Και τα δύο έχουν ξεχωριστές ταυτότητες, εξαιρετικές παραδόσεις και ονόματα που έχουν αγγίξει το κοινό για γενιές. Δεν θέλαμε ποτέ μια νέα εταιρική ταυτότητα να μειώσει, να αλλάξει ή να επισκιάσει οποιαδήποτε από αυτές. Αντίθετα, θέλαμε ένα όνομα που θα έδινε στη νέα εταιρεία μια δική της ταυτότητα, ενώ θα επέτρεπε στην Paramount και στη Warner Bros. - και σε όλες τις εξαιρετικές εταιρείες μας - να παραμένουν στο επίκεντρο.

»Έχουμε μεγάλους στόχους για τη Skydance, και σκοπεύουμε να τους κυνηγήσουμε με πάθος, φαντασία και την πρόθεση να αναλάβουμε έξυπνα ρίσκα. Την ίδια στιγμή, θα τιμήσουμε αυτό που κάνει την Paramount και τη Warner Bros. ξεχωριστές - δίνοντας και στα δύο στούντιο την ευκαιρία να αναπτυχθούν, να αφηγηθούν περισσότερες υπέροχες ιστορίες και να φέρουν αυτές τις ιστορίες σε ακόμα ευρύτερα κοινά σε όλο τον κόσμο, τροφοδοτούμενα από την κλίμακα και τις δυνατότητες της Skydance. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτό που πρόκειται να χτίσουμε μαζί» ανέφερε στη μακροσκελή του ανάρτηση.

Ο Ellison τα κατάφερε και πραγματοποίησε μια τεράστια συμφωνία 111 δισ. δολαρίων για τη συγχώνευση της Paramount και της Warner Bros. Discovery,ακυρώνοντας την υπερπροσφοράς του Netflix, το οποίο είχε συμφωνήσει να αγοράσει τις επιχειρήσεις ροής και στούντιο της Warner Bros., αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει από τη διεκδίκηση.

Επικράτησε και από τη διευθέτηση αγωγής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από 12 πολιτείες που επιδίωκαν να μπλοκάρουν τη συμφωνία της συγχώνευσης.

Η συμφωνία Paramount-Warner Bros. ξεπέρασε το τελευταίο αυτό εμπόδιο όταν ένας δικαστής που επέβλεπε την αντιμονοπωλιακή αγωγή των 12 πολιτειών στις 30 Σεπτεμβρίου ενέκρινε τη διευθέτηση μεταξύ της Paramount και των γενικών εισαγγελέων της πολιτείας.

Με πληροφορίες του Variety