Kαι το πρόσωπο - κλειδί που ακούει στο όνομα Κέισι Μπλόις.

Ο Κέισι Μπλόις μπορεί να μην είναι ένα όνομα που γνωρίζει το ευρύ κοινό, αλλά θα έπρεπε να είναι. Μόνο το 2022, ο εκτελεστικός διευθυντής του HBO Max κέρδισε 38 βραβεία Emmy για 13 διαφορετικούς τίτλους, ενώ το δίκτυο ήταν υποψήφιο συνολικά για 140 εκείνη τη χρονιά.

Αν και πρόκειται για απίστευτα νούμερα για τον ίδιο, η θητεία του στην HBO έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση ενόψει της συγχώνευσης της Warner Bros. με την Paramount, καθώς όλοι αναρωτιούνται ποιος θα επιβλέψει την νέα αυτοκρατορία streaming.

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τη νέα υπερσυγχώνευση στο Χόλιγουντ έχει προκαλέσει αναστάτωση σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Μπλόις, ο οποίος ελπίζει ότι οι εταιρείες θα βρουν τον δρόμο που δεν θα διαταράξει το θρυλικό brand και που ο ίδιος έχει βοηθήσει να διαμορφωθεί στο HBO.

Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν φήμες πως ο Μπλόις θα πήγαινε στο Netflix μετά τη συνάντησή του με τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο Τεντ Σαράντονς, φαίνεται ότι τελικά θα είναι επικεφαλής τόσο στο HBO Max όσο και στο Paramount+, εξασφαλίζοντας τη μοίρα του πρώην streamer.

Ο Μπλόις ξεκίνησε την πορεία του στο HBO το 2004, αναπτύσσοντας ανεξάρτητες παραγωγές και κωμικές σειρές. Τα πρώτα του πρότζεκτ περιλαμβάνουν τις σειρές Veep, Girls, Silicon Valley, Barry και Curb Your Enthusiasm και επίσης τα πιο πρόσφατα Succession, Barry, House of the Dragon, The White Lotus, The Last of Us, The Penguin και Euphoria. Αυτή είναι μόνο μια μικρή επιλογή από το είδος περιεχομένου που πέρασε από τα χέρια του στο HBO, και έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η ματιά του θα έχει θετικό αντίκτυπο και στο Paramount+.

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«Είναι δύσκολο να μπεις στο μυαλό του», είπε μια πηγή στο Variety, «αλλά αν ήμουν ο Ντέιβιντ Έλισον [Διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance], θα σκεφτόμουν ότι χρειάζομαι τον Κέισι Μπλόις».

Τώρα, έχουν αρχίσει οι εικασίες για το τι θα κάνει ο Μπλόις με το υλικό της Paramount. Σίγουρα θα ελέγχει το σύμπαν του δημιουργού Τέιλορ Σέρινταν όπως το Yellowstone, το Dutton Ranch, το Landman, το Tulsa King και το Lioness. Ο Μπλόις θα έχει επίσης λόγο στην επόμενη σεζόν του Star Trek: Strange New Worlds, στο μέλλον του Dexter: Resurrection, καθώς και στην επόμενη σεζόν του Mobland. Και σίγουρα ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα.