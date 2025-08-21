Games
Οι δημιουργοί του «Stranger Things» προχωρούν σε συνεργασία με την Paramount

Η συνεργασία θα ξεκινήσει επίσημα τον Απρίλιο του 2026.

Οι αδελφοί Ματ και Ρος Ντάφερ, γνωστοί για τη δημιουργία της σειράς του Netflix «Stranger Things» προχωρούν σε συνεργασία με την Paramount.

Το δημιουργικό δίδυμο αποχωρεί από το Netflix και μέσω της εταιρείας του Upside Down Pictures υπογράφει τετραετή αποκλειστική συμφωνία με την Paramount για κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά και streaming πρότζεκτ.

Η συνεργασία θα ξεκινήσει επίσημα τον Απρίλιο του 2026, μετά τη λήξη της τρέχουσας συμφωνίας τους με το Netflix.

Οι τροφές που μειώνουν άμεσα το πρήξιμο στην κοιλιά

Οι τροφές που μειώνουν άμεσα το πρήξιμο στην κοιλιά

Υγεία

Οι βραβευμένοι με πολλά Emmy αδελφοί Ντάφερ θα γράψουν σενάρια, θα σκηνοθετήσουν και θα παράγουν ταινίες μεγάλου μήκους, τηλεοπτικές σειρές και πρωτότυπες σειρές για τις Paramount Pictures, Paramount Television και Paramount Direct-to-Consumer.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι που γινόμαστε μέλη της οικογένειας της Paramount. Για εμάς, αυτό είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής» δήλωσαν οι Ματ και Ρος Ντάφερ. «Είμαστε επίσης χαρούμενοι που συναντάμε ξανά τους Σίντι Χόλαντ και Ματ Θάνελ, οι οποίοι πίστεψαν σε εμάς και στο ασυνήθιστο σενάριο που τελικά μετατράπηκε στο "Stranger Things"» πρόσθεσαν.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγο μετά τη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance, ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

