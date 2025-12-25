Διχαστική νοοτροπία από το Μαξίμου.

Είναι πράγματι αξιοσημείωτο:

Ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ούτε ο πρωθυπουργός εξέδωσαν μια -τυπική έστω- ανακοίνωση για το θάνατο της Σύλβιας Ακρίτα.

Μιας μοναδικής γυναίκας που έγραψε τη δική της ιστορία για την αντιστασιακή της δράση, για τη συμμετοχή της στην πολιτική σε πολύ δύσκολους καιρούς, ενώ υπήρξε και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Για τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα δεν γνωρίζουμε το λόγο, ακόμα και αν ήταν η άγνοια -που δεν ήταν- δεν δικαιολογείται.

Για το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε προφανώς το σκεφτικό η σκληρή κριτική που ασκεί προσωπικά στον πρωθυπουργό η κόρη της και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα.

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός δεν περιποιεί τιμή ούτε στο Προεδρικό, ούτε στο Μαξίμου.

Β.Σκ.