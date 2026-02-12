Ένας 49χρονος εργαζόμενος της ΜΕΒΓΑΛ τραυματίστηκε από παλετοφόρο όχημα στα πόδια και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα στα κάτω άκρα.

Ανακοίνωση για το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ένας 49χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε από παλετοφόρο όχημα στα πόδια και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα στα κάτω άκρα.

Η ΜΕΒΓΑΛ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως «Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η εταιρεία επιθυμεί να διευκρινίσει πως ο εργαζόμενος υπέστη κάταγμα στα κάτω άκρα, η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται πλήρης αποκατάσταση.

»Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και τους οικείους του και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ίδιο, λαμβάνει την προβλεπόμενη ιατρική φροντίδα για την ανάρρωσή του.

»Η ΜΕΒΓΑΛ ευχαριστεί θερμά το ΕΚΑΒ για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκριση, που διασφάλισε την έγκαιρη μεταφορά και φροντίδα του εργαζομένου».

Το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή το νέο εργατικό ατύχημα απάιτησε «Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς τώρα».

Σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως «δεν φταίει η "κακιά στιγμή" ούτε η "απροσεξία". Τα εργατικά "ατυχήματα" είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης, της υποστελέχωσης, της 6ήμερης και 13ωρης εργασίας και των ανύπαρκτων μέτρων προστασίας. Είναι το αποτέλεσμα του κυνηγιού του κέρδους. Τεράστιες είναι οι ευθύνες διαχρονικά και των κυβερνήσεων, που ενισχύουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και αφήνουν υποστελεχωμένους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ενώ οι προληπτικοί έλεγχοι είναι ελάχιστοι. Δεν θα δεχτούμε να σακατευόμαστε για τα κέρδη τους. Με οργάνωση και συλλογικό αγώνα μπορούμε να επιβάλουμε μέτρα προστασίας και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς».