Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης αγωγού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Σύμφωνα με τον 902, οι εργασίες αφορούσαν τη σύνδεση νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ηφαιστίωνος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έργο στο πλαίσιο διαχείρισης του νερού από τις δύο βασικές πηγές υδροδότησης, τον Αλιάκμονα και την Αραβησσό για την κάλυψη των περιοχών Συκεών, Άνω Πόλης, Επταπύργιου, Ξηροκρήνης, Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Νεάπολης.

Το ατύχημα σημειώθηκε με την ολοκλήρωση των εργασιών, την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία εκκένωσης του αέρα και εισροής των νερών στον αγωγό. Έσκασε το τμήμα του αγωγού και πετάχτηκαν κομμάτια τραυματίζοντας τρεις εργαζόμενους, ενώ ένας εργαζόμενος στροβιλιζόταν στον αέρα από τα νερά. Όλοι υπέστησαν κατάγματα στα άκρα. Οι δύο παραμένουν στο νοσοκομείο και οι δύο που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα, έφυγαν αφού αντιμετωπίστηκαν τα τραύματά τους.