Ανδρας 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/2) σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το parallaximag.gr, ένας άνδρας 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, που έσπευσαν στο σημείο με ιατρό και διασώστες για την παροχή εξειδικευμένης προνοσοκομειακής φροντίδας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το ατύχημα σημειώθηκε σε γαλακτοβιομηχανία στα Κουφάλια.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΕΚΑΒ:

Σήμερα 11/02/2026, κατά τις πρωινές ώρες, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό σοβαρού εργατικού ατυχήματος, που αφορούσε άνδρα 49 ετών, σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ακολούθως, διακομίστηκε σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στο συμβάν επιχείρησαν μία (1) Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα (1) συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/SomateioEKAB2/status/2021544123367330211?s=20}