Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται στις 12/2.

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να πνέουν στην περιοχή. Το απαγορευτικό απόπλου φέρνει ακυρώσεις αλλά και τροποποιήσεις σε βασικά δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Δεν εκτελείται το δρομολόγιο του «ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ»

Το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου «ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ» από Ραφήνα στις 07:50 προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ δεν θα εκτελεστεί ούτε η επιστροφή.

Τροποποιήσεις για το «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π»

Τα δρομολόγια του πλοίου «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π» για την Πέμπτη (12/2) και την Παρασκευή (13/2) τροποποιούνται ως εξής:

Πέμπτη 12/2:

Το δρομολόγιο από Μύκονο (αρχικά 07:35) για Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα θα εκτελεστεί με νέο ωράριο:

Αναχώρηση από Μύκονο: 10:00

Τήνος: άφιξη 10:35 – αναχώρηση 10:50

Άνδρος: άφιξη 12:25 – αναχώρηση 12:40

Άφιξη στη Ραφήνα: 14:40

Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

Το δρομολόγιο της Πέμπτης 12/2 από Ραφήνα στις 17:30 για Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Το δρομολόγιο της Παρασκευής 13/2 από Μύκονο στις 07:35 για Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα.

Τι θα ισχύσει την Παρασκευή

Το δρομολόγιο της Παρασκευής 13/2 από Ραφήνα στις 17:30 για Άνδρο – Τήνο – Μύκονο θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία των εταιρειών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιφέρουν και νέες αλλαγές.