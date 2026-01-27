Ο ένας εργαζόμενος υπέστη κάταγμα στο πόδι και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο.

Στο νοσοκομείο παραμένει ένας από τους τέσσερις εργαζόμενους στην ΕΥΑΘ που τραυματίστηκαν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια εργασιών σε αγωγό στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr, οι εργαζόμενοι εργάζονταν όλο το βράδυ της Κυριακής για τη σύνδεση νέου αγωγού και λίγο πριν την αποκατάσταση της υδροδότησης συνέβη το ατύχημα.

{https://youtube.com/shorts/xuKk5nSjPSU?si=YrNXNl4U79GkvmIi}

Συγκεκριμένα, το ατύχημα συνέβη την στιγμή της εκκένωσης του αγωγού από αέρα και λίγο πριν το συνδέσουν με το δίκτυο της υδροδότησης. Οι εργαζόμενοι ήταν μπροστά σε ειδική κατασκευή πάνω από τον αγωγό που στην ουσία τον επεκτείνει για να δουλεύουν από το έδαφος με ασφάλεια.

Ωστόσο, υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, είτε από την πίεση του αέρα είτε από την πίεση του νερού η βοηθητική κατασκευή διαλύθηκε και τα θραύσματα χτύπησαν τους τέσσερις εργαζόμενους.

Άμεσα μεταφέρθηκαν οι τραυματίες στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Ο ένας υπέστη κάταγμα στο πόδι και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfz4f1flx40p?integrationId=40599y14juihe6ly}