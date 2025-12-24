Oι ταινίες και οι σειρές που είδαμε περισσότερο στο Netflix, την εβδομάδα 15 - 21/12.

Η αγωνία κυριάρχησε στο Top 10 του Netflix την περασμένη εβδομάδα (15 - 21/12), καθώς οι θεατές επέλεξαν να δουν ένα αρκετά περίπλοκο μυστήριο και μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης.

Η κορεατική ταινία καταστροφής The Great Flood έχει αρχίσει να συζητείται ευρέως μεταξύ των συνδρομητών, κατακτώντας μάλιστα κορυφή στη λίστα των μη αγγλόφωνων ταινιών με 27,9 εκατομμύρια προβολές.

Την ίδια στιγμή, η νέα ταινία Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery με τον Ντάνιελ Κρεγκ διατηρεί την πρωτιά στο Top 10 των αγγλόφωνων ταινιών για δεύτερη εβδομάδα με 20,9 εκατομμύρια προβολές.

Στο ελληνικό Top 10, οι ίδιες ταινίες τερματίζουν στην τρίτη και πρώτη θέση αντίστοιχα.

Όσον αφορά το The Great Flood, επικεντρώνεται στην Koo An-na (Kim Da-mi), μια μητέρα και ερευνήτρια τεχνητής νοημοσύνης που είναι παγιδευμένη με τον γιο της σε έναν πολυώροφο κτήριο που γρήγορα γεμίζει νερό, καθώς εκείνη αγωνίζεται να λύσει ένα μεγαλύτερο μυστήριο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναζητώντας μια άλλη δύσκολη υπόθεση, οι θεατές στράφηκαν στην τελευταία έρευνα του Μπενουά Μπλανκ (Ντάνιελ Κρεγκ), στην οποία ένας ιερέας μιας μικρής πόλης, ο Jud Duplenticy (Τζος Ο'Κόνορ), γίνεται ο κύριος ύποπτος για την φαινομενικά αδύνατη δολοφονία του Monsignor Jefferson Wicks (Τζος Μπρόλιν).

Στη λίστα με τις αγγλόφωνες σειρές, η χριστουγεννιάτικη κωμωδία Man vs. Baby, με πρωταγωνιστή τον Ρόουαν Ατκινσον, κατέλαβε ξανά την πρώτη θέση με 14,6 εκατομμύρια προβολές, αφήνοντας το Emily in Paris το οποίο επέστρεψε με την πέμπτη του σεζόν, στη δεύτερη θέση με 13,5 εκατομμύρια προβολές.

Η νέα σεζόν — η οποία έφτασε στην πρώτη δεκάδα σε 91 χώρες και κατέλαβε την πρώτη θέση σε 24, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, κ.ά., βλέπει την Έμιλι Κούπερ (Λίλι Κόλινς) να μετακομίζει στη Ρώμη για να ανοίξει ένα νέο γραφείο για την Agence Grateau, ενώ εξερευνά τη νέα της σχέση με τον Μαρτσέλο.