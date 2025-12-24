Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την κατάσχεση ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού.

Με πλειστηριασμούς ακινήτων ξεκινά το 2026 για την εφορία, η οποία στέλνει σαφές μήνυμα προς τους οφειλέτες του Δημοσίου ότι, εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, η περιουσία τους κινδυνεύει με κατάσχεση και εκποίηση. Η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί από τις πρώτες ημέρες του νέου έτους τον μηχανισμό αναγκαστικών μέτρων, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εισπραξιμότητας και στην εμπέδωση φορολογικής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την κατάσχεση ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού. Ωστόσο, η ένταξη σε ρύθμιση ακόμη και σε αυτό το στάδιο μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της διαδικασίας, δίνοντας μία τελευταία διέξοδο πριν την εκποίηση.

Υπάρχουν, πάντως, σαφείς εξαιρέσεις από τα αναγκαστικά μέτρα. Δεν προχωρούν κατασχέσεις ακινήτων και κινητών στα χέρια του οφειλέτη για συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 500 ευρώ, με εξαίρεση την κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Παράλληλα, οι τραπεζικές καταθέσεις προστατεύονται έως του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο σε έναν δηλωμένο λογαριασμό, κατόπιν ηλεκτρονικής δήλωσης στο σύστημα της φορολογικής διοίκησης, ενώ ακατάσχετα παραμένουν και τα απολύτως αναγκαία για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του.

Οι πρώτοι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν από τις 14 Ιανουαρίου, με συνολικά 21 εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, ενώ το πρόγραμμα εκτείνεται έως και τον Μάιο του 2026 και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με νέες κατασχέσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο δίμηνο του έτους. Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της φορολογικής διοίκησης.

Ξεχωρίζουν ακίνητα υψηλής αξίας σε δημοφιλείς περιοχές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης περίπου δέκα στρεμμάτων με μεζονέτες, αποθήκες και γκαράζ στην περιοχή Φανάρι της Μύκονος, όπου η τιμή πρώτης προσφοράς φθάνει τα 3,88 εκατ. ευρώ και ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 16 Ιανουαρίου. Στην ίδια ημερομηνία, στις 14 Ιανουαρίου, εκπλειστηριάζονται επίσης αγροτεμάχιο 4.400 τ.μ. στην περιοχή Βουνάκια της Μυκόνου με τιμή εκκίνησης 370.000 ευρώ, καθώς και αγροτεμάχιο 4.749 τ.μ. στη θέση Μπούντι Αργέλιο στη Σύρος με τιμή πρώτης προσφοράς 246.000 ευρώ. Στο Καστρί της Κηφισιά βγαίνει στο σφυρί οικόπεδο 1.200 τ.μ. με κτίσμα 374 τ.μ., με τιμή εκκίνησης τις 815.000 ευρώ.