Πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών ακολουθούν σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12) και αύριο (26/12), τα ΜΜΜ της Αθήνας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ίδιο δρομολόγιο θα ισχύσει και για την Πρωτοχρονιά αλλά και ανήμερα των Φώτων (6/1).

Δείτε εδώ αναλυτικά τα δρομολόγια για μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.

Δρομολόγια Κυριακής και αργιών ακολουθούν λεωφορεία και τρόλεϊ. Τα δρομολόγια είναι πιο αραιά, ενώ σε ισχύ θα τεθούν έκτακτες τροποποιήσεις για συγκεκριμένα δρομολόγια.

Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

Πειραιάς

Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.