«Δεν έχω χορτάσει την τηλεόραση».

Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε ανοιχτά για όσα την απασχολούν αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα και της ζωής της.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πορεία της στην τηλεόραση και στο συμβόλαιό της με την ΕΡΤ, στην προσωπική της ζωή, αλλά και στο αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί με τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη.

«Δυσκολευόμουν να παραδεχτώ ότι μου έλειπε η τηλεόραση»

Αναφερόμενη στην τηλεοπτική της απουσία και την επιστροφή της, η Μαρία Ηλιάκη εξομολογήθηκε πως πάντα την απασχολούσε το ενδεχόμενο να μείνει εκτός τηλεόρασης.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr