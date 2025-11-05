Τα νούμερα της τηλεθέασης και την σχέση του με την Μαρία Ηλιάκη σχολίασε ο Κρατερός Κατςούλης.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του «Buongiorno», παραχώρησε ο Κρατερός Κατσούλης, ο οποίος, αναφέρθηκε τόσο στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – νωρίς» που παρουσιάζει μαζί με την Μαρία Ηλιάκη, όσο και στα νούμερα της τηλεθέασης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός και παρουσιαστής, αναφέρθηκε στην συνεργασία του με την Μαρία Ηλιάκη χαρακτηρίζοντάς την ως: «μία συνύπαρξη λατρείας και μάχης».

Όσα ανέφερε ο Κρατερός Κατσούλης

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» που παρουσιάζει στην ΕΡΤ, ο Κρατερός Κατσούλης, ανέφερε: «Νωρίς – νωρίς στην ΕΡΤ, με το έτερον ήμισυ, το βάσανό μου, την Μαρία Ηλιάκη. Πολύ νωρίς, ξυπνάω 4:30, με χαρά, ενέργεια και κέφι…», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Σε δεύτερο χρόνο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην συνεργασία του με την Μαρία Ηλιάκη, χαρακτηρίζοντας τη συνύπαρξη «τέλεια»: «Τέλεια είναι η συνύπαρξη, όπως τη βλέπετε, είναι μία συνύπαρξη λατρείας και μάχης».

Αναφορικά ωστόσο με τον ανταγωνισμό και την τηλεθέαση, ο παρουσιαστής – ηθοποιός, απάντησε στο ερώτημα της δημοσιογράφου ως εξής: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανταγωνισμό. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Δεν θεωρούσα ποτέ άλλες εκπομπές ανταγωνιστικές. Είναι απλώς και άλλες εκπομπές», ανέφερε αρχικά για να συνεχίσει: «Είμαι ηθοποιός και βλέπω τα πράγματα υπό αυτό το πρίσμα. Όταν παίζουμε στο θέατρο, δεν ανταγωνιζόμαστε τα άλλα θέατρα, παίζουμε τη δική μας παράσταση και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Κλείνοντας, σχετικά με τα νούμερα τηλεθέασης ο Κρατερός Κατσούλης αποκάλυψε πως τα παρακολουθεί, ενώ σε δεύτερο χρόνο δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις αναφορικά με την τηλεοπτική επιστροφή της πρώην συζύγου του, Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν γνωρίζω με τι θα επιστρέψει. Δεν νομίζω να μας ξαναβλέπατε μαζί τηλεοπτικά. Έχουμε τελείως διαφορετικά ενδιαφέροντα και πορείες».

