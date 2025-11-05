Οι σκέψεις της και η επιθυμία της να γράψει βιβλίο για το Λουκιανό Κελαηδόνη.

Για την παράσταση που πρωταγωνιστεί, την τηλεόραση και τον Λουκιανό Κελαηδόνη, μίλησε η ηθοποιός Άννα Βαγενά στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

Ειδικότερα, η Άννα Βαγενά, παραχώρησε μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής, σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός, αποκάλυψε την επιθυμία της να δημιουργήσει μία αυτοβιογραφία, ή ένα βιβλίο αφιερωμένο στον αγαπημένο της σύζυγο που έφυγε από τη ζωή το 2017, ύστερα από καρδιακό πρόβλημα υγείας.

Όσα ανέφερε η Άννα Βαγενά για τον Λουκιανό Κελαηδόνη

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στην τηλεόραση και στην απογοήτευσή της καθώς όπως αποκάλυψε τα τελευταία χρόνια δεν έχει δεχτεί κάποια πρόταση για να συμμετάσχει σε κάποια παραγωγή: «Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις. Ανακυκλώνονται συνεχώς οι ίδιοι ηθοποιοί, αλλά δεν το κατηγορώ αυτό. Αν μου γινόταν μια ενδιαφέρουσα πρόταση, θα τη σκεφτόμουν».

Αναφορικά με την παράσταση που πρωταγωνιστεί σχολίασε το γεγονός πως έχει συμπεριλάβει σε αυτή μουσική του Λουκιανού Κελαηδόνη: «Η παράσταση που πρωταγωνιστώ έχει σαν θέμα το Αλτσχάιμερ. Στη συγκεκριμένη παράσταση έχουμε και τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, που ταιριάζει τέλεια με την πλοκή της παράστασης».

Κλείνοντας, ανέφερε πως πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή το σκυλάκι της, ενώ μεταξύ άλλων αποκάλυψε την επιθυμία της να δημιουργήσει μία αυτοβιογραφία ή ένα βιβλίο αφιερωμένο στον σύζυγό της: «Είμαι ανάμεσα στο να γράψω ένα βιβλίο για τη σχέση μου με τον Λουκιανό ή μια αυτοβιογραφία δική μου. Αν το βιβλίο ήταν μόνο για τον Λουκιανό, ο τίτλος θα ήταν μια φράση που μου είχε πει στο νοσοκομείο «πάμε σπίτι αγάπη μου». Μου λείπει η συντροφιά του, να ακουμπήσω στον ώμο του και να νιώσω την απόλυτη προστασία και γαλήνη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0onpzfpqeh?integrationId=40599y14juihe6ly}