Η Μελίνα Κόντη – πρωταγωνίστρια από τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον καναπέ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό», βρέθηκε η Μελίνα Κόντη το πρωί της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, όπου και παραχώρησε μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη στον παρουσιαστή και δημοσιογράφο Γιώργο Λιάγκα.

Η ηθοποιός, μίλησε στον οικοδεσπότη της τόσο για την προσωπική της ζωή – όσο και για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης», τη σειρά του ΑΝΤ1, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Μελίνα Κόντη – Όσα αποκάλυψε για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης»

Η Μελίνα Κόντη, η τηλεοπτική «Μάγια», μίλησε για τις ανατροπές που έρχονται στη σειρά – όσο και για το ρόλο της στη σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης», η ίδια δήλωσε αρχικά πως το γεγονός πως ο «Άγης» την απάτησε με την καλύτερή της φίλη, ήταν μία μεγάλη «σεναριακή τρίπλα»: «Αυτή ήταν μια μεγάλη ανατροπή, ότι με απάτησε ο Άγης. Πολλοί περίμεναν ότι μπορεί ο Άγης να το κάνει στη Μάγια, αλλά όχι τώρα και με την καλύτερη της φίλη».

Όσον αφορά την εκδίκηση ανέφερε: «Η Μάγια είναι ένας χαρακτήρας που δε συμμερίζεται πολύ την εκδίκηση. Δεν ξέρω αν θα τη χαρακτήριζα θύμα, αλλά δεν θα πάρει εκδίκηση. Εγώ θα τον χωρίσω τώρα που θα με απατήσει. Δεν ξέρω αν θα τα ξαναβρούμε».

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, η ηθοποιός, απάντησε σε σχετικά ερωτήματα του Γιώργου Λιάγκα, όπου και ξεκαθάρισε το εξής: «Εγώ δεν έχω μπλέξει ποτέ σε τέτοιο τρίγωνο ερωτικό. Θα το είχα μάθει. Δεν έτυχε. Δεν είναι η ομορφιά που γεννά τη ζήλια. Με έχουν ζηλέψει πολύ και καθόλου…», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Εγώ είμαι από την άλλη πλευρά, δεν ζηλεύω καθόλου και μάλιστα έχω κατηγορηθεί για αυτό. Μου έχουν πει «δεν ενδιαφέρεσαι για εμένα». Δεν ξέρω αν θα έμενα σε μια σχέση αν δεν ήμουν ερωτευμένη και απλά υπήρχε αγάπη. Ποιος δεν είναι σε δύσκολη όταν πρέπει να ανακοινώσεις το τέλος μιας σχέσης. Δια ζώσης γίνονται αυτά, ποτέ με μήνυμα».

