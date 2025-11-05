Νέο επεισόδιο «Φάρμα», απόψε στις 21:00.

Στο χθεσινό επεισόδιο Φάρμα (Τρίτη 4/11), μετά την ήττα της γαλάζιας ομάδας στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας, πρώτος μονομάχος ορίστηκε ο Βάγγος Μανουηλίδης και παρά το ότι είχε συμφωνηθεί να μην αποκαλύψουν το όνομά του, τα νέα μαθεύτηκαν γρήγορα. Ο δεύτερος μονομάχος θα προκύψει από την πράσινη ομάδα και τα σενάρια που συζητιούνται είναι πολλά.

«Φάρμα»- Όσα θα δούμε απόψε

Απόψε, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις σκηνές όλοι απολαμβάνουν το έπαθλο των ηλεκτρικών συσκευών, ειδικά με δεδομένο ότι ο καιρός έχει αρχίσει να δυσκολεύει ιδιαίτερα τη συνθήκη διαβίωσης. Στο σπίτι, οι εντάσεις φαίνεται να έχουν εκτονωθεί και να επικρατεί ηρεμία, αλλά οι ψίθυροι και οι κουβέντες στα κρυφά συνεχίζονται.

Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, η κόντρα ανάμεσα στον Βάγγο και στον Δημήτρη Ζήκο κορυφώνεται, με τον τελευταίο να τον προκαλεί ανοιχτά να τον επιλέξει ως δεύτερο μονομάχο, με σκοπό να λύσουν τις διαφορές τους μια για πάντα με τη μονομαχία.

Ποιον θα επιλέξει τελικά ο Βάγγος; Θα δώσει ο Λευτέρης Δασκαλάκης την Ατομική Ασυλία ή θα την κρατήσει για τον εαυτό του;

Η μονομαχία ξεκινά και τα στρατόπεδα, που έχουν δημιουργηθεί σε σπίτι και σκηνές, γίνονται, πλέον, ξεκάθαρα και στον Αχυρώνα. Θα καταφέρει ο Βάγγος να συνεχίσει το ταξίδι του στη Φάρμα και την πορεία του προς τον τελικό και το έπαθλο των 50.000€;

Δείτε εδώ το trailer του 21ου επεισοδίου – Τετάρτη 5.11.2025:

{https://www.youtube.com/watch?v=Fv7eFmrK7Ws}