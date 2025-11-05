«Ράδιο Αρβύλα» - Ραντεβού απόψε στις 20:00.

Μετά την εκρηκτική πρεμιέρα τους, οι «Ράδιο Αρβύλα» κατέκτησαν χθες ξανά την κορυφή, με εντυπωσιακή άνοδο.

Στο δυναμικό κοινό 18-54, κατέγραψαν ποσοστό 24,1%, και στο σύνολο κοινού, με ποσοστό 21,8%, ενώ μαζί τους συντονίστηκαν περίπου 1.747.000 τηλεθεατές, έστω και για 1’.

Η δυναμική παρουσία τους κορυφώθηκε σε επιμέρους τέταρτο, όπου η τηλεθέαση άγγιξε το 31,4%, με το δεύτερο κανάλι να ακολουθεί με 17,8 μονάδες διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα 20:00–20:59 (Δευτέρα–Τρίτη), συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, οι «Ράδιο Αρβύλα» ανέβασαν τη live τηλεθέαση στα ελεύθερα κανάλια, καθώς τα «Others» έχασαν περίπου 70.000 τηλεθεατές στο κοινό 18–54.

Ραντεβού απόψε στις 20:00, γιατί η επικαιρότητα χωρίς σάτιρα, δεν παλεύεται!