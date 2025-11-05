«Τα Φαντάσματα» - Κάθε Κυριακή στις 21:00.

Η δημιουργία και η επιλογή των υλικών για την κατασκευή των περίτεχνων κοστουμιών των εννέα ξεκαρδιστικών φαντασμάτων, που… παιδεύουν με τα καμώματά τους τον Ορφέα Αυγουστίδη (Χάρης) και την Έλλη Τρίγγου (Μαρίνα), στη σειρά Τα Φαντάσματα (κάθε Κυριακή στις 21:00), ήταν μια σύνθετη διαδικασία, καθώς όλα είναι εξ ολοκλήρου χειροποίητα και κατασκευασμένα σε 9 διαφορετικούς δημιουργούς ανά την Ελλάδα.

Για να δημιουργηθούν, προηγήθηκε μια εκτεταμένη ιστορική έρευνα μηνών, ώστε να αποδίδουν, όσο το δυνατόν πιστότερα, το πνεύμα της εποχής, σύμφωνα με τον εκάστοτε χαρακτήρα.

Ο χρόνος κατασκευής τους ξεπέρασε τους τρεις μήνες και συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 30 διαφορετικά υφάσματα, τα οποία δεν αντανακλούν ή απορροφούν το φως, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελεστούν σωστά τα δεκάδες VFX, που ήταν απαραίτητα για την παραγωγή της σειράς.

Στο κάθε κοστούμι εφαρμόστηκε μια ειδική τεχνική πατίνας από εξειδικευμένους τεχνίτες, ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση της παλαιότητας. Οι λεπτομέρειες κατασκευής για το κάθε κοστούμι ανά ρόλο, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

«Τα Φαντάσματα» - Η δημιουργία των κοστουμιών

Το κοστούμι της Καλλιρρόης:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αποτελείται εξ ολοκλήρου από βελούδο ύφασμα και για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 6 μέτρα ύφασμα. Το μπολερό του κοστουμιού είναι από ύφασμα μπροκάρ, που χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο κατάστημα για τη ραφή ιερατικών αμφίων.

Το κοστούμι της Μπήλιως:

Η φούστα είναι ολόμαλλη, έχει συνολικό μήκος 10 μέτρα και ράφτηκε στο χέρι. Αποτελεί πιστό αντίγραφο αμφίεσης γυναικών του πρώτου μισού του 19ου αιώνα στην περιοχή της Αράχωβας. Τα παπούτσια είναι γουρουνοτσάρουχο από εξειδικευμένο τεχνίτη και η κατασκευή τους απαίτησε 3 ημέρες. Το πάνω μέρος της στολής είναι ένα παραδοσιακό σιγκούνι, επίσης βασισμένο στο παραδοσιακό πρότυπο. Το κοστούμι πέρασε από ειδική επεξεργασία πατιναρίσματος και καψαλίσματος, ώστε να φαίνεται «μπαρουτοκαπνισμένο».

Το κοστούμι της Θεοφανίας:

Αποτελείται από σύνθεση φυτικών και τεχνητών υφασμάτων, που κρίθηκε η καταλληλότερη λύση ώστε να αποδοθεί η χυτή αρχαιοελληνική εικόνα. Τα σανδάλια είναι από χειροποίητο δέρμα, ενώ τα σκουλαρίκια από επιχρυσωμένο ασήμι και οι μπρονζέ πόρπες, που συγκρατούν το ύφασμα, βρέθηκαν σε ένα εξειδικευμένο παλαιοπωλείο.

Το κοστούμι του Ταγματάρχη:

Πρόκειται για κατασκευή αυθεντικής στολής Ταγματάρχη του Ελληνικού Πεζικού του 1941, όπως και οι μπότες, που αποτελούν πιστή αναπαράσταση.

Το κοστούμι του Βαγγέλη:

Πρόκειται για συνδυασμό 4 δερματικών δερμάτων και 4 διαφορετικών συνθετικών γουνών, τα οποία συντέθηκαν σε κοστούμι με την ειδική τεχνική μουλάζ, δηλαδή το ρούχο στήθηκε πάνω στον ηθοποιό, με τα υφάσματα να εφαρμόζονται πάνω στο σώμα του ένα προς ένα και κατόπιν ράφτηκαν, για να δημιουργηθεί το κοστούμι. Ακόμη και τα παπούτσια του είναι απολύτως διαφορετικά και δημιουργημένα με την ίδια τεχνική, βασισμένα σε γουρουνοτσάρουχο.

Το κοστούμι του Παρασκευά:

Είναι ανακατασκευή στολής προσκόπων της δεκαετίας του ’80. Το μαντήλι αποτελεί ειδική κατασκευή, με κολλάρο, ώστε να ισορροπεί το βέλος, που υποτίθεται ότι διαπερνά το λαιμό του ηθοποιού. Τα γυαλιά είναι αυθεντικό vintage κομμάτι της δεκαετίας του ’80.

Το κοστούμι του Γεράσιμου:

Ένα κοστούμι από ύφασμα με αναφορά στα τέλη του 19ου αιώνα, με μπροκάρ γιλέκο και ανυψωμένο κολάρο, όλα σε γαλάζιους τόνους με ειδική πατίνα και επεξεργασία. Τα παπούτσια είναι αυθεντική αναπαράσταση των παπουτσιών με κουμπιά εκείνης της εποχής.

Το κοστούμι του Απόστολου:

Αποτελείται από πουκάμισο και σακάκι ειδικής κατασκευής και μάκρους, βασισμένο σε συλλογή Armani.

Το κοστούμι του Ακέφαλου:

Μία ειδική κατασκευή εσωτερικά, όπου στη θέση του στέρνου βρίσκεται ξεχωριστά διαμορφωμένος χώρος που ανοιγοκλείνει, για να τοποθετηθεί το κεφάλι του ηθοποιού. Το ύφασμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει αφαιρεθεί ίνα - ίνα, ώστε η ύφανση να είναι διάτρητη μεν, φυσική δε, και ο ηθοποιός να μπορεί να βλέπει και να αναπνέει.