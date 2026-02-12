Άλλο ένα απολαυστικό επεισόδιο της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται απόψε στις 21:00 και τα «τρία μπαμπαδάκια» έρχονται αντιμέτωπα με αλλαγές, που αρχίζουν όμως και τους δένουν περισσότερο μεταξύ τους.
«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Τι θα δούμε απόψε στις 21:00
Επεισόδιο 5: «Αλλαγές»
Η Ελένη μαθαίνει ότι ο Δημήτρης δεν ξέρει σίγουρα αν είναι πατέρας του Βίκτωρα και ταυτόχρονα ο Ντετέκτιβ που έχει προσλάβει ο Δημήτρης εντοπίζει μια θεία του παιδιού.
Η Στέλλα είναι έξαλλη που ο Νίκος της έκρυψε ότι πήγε στο «Πάρτι των Φρούτων και Λαχανικών» την ώρα που είχαν το ραντεβού στην κλινική γονιμότητας και τον διώχνει απ’ το σπίτι ενώ η Βιργινία είναι επηρεασμένη από τη συνάντησή της με τη Στέλλα.
Ο Ηρακλής έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Δημήτρη και τον Νίκο που του συμπαραστέκονται στη δικαστική διαμάχη, πράγμα που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον Πανούλη που αισθάνεται ότι ο Ηρακλής έχει αρχίσει να τον βγάζει απ’ τη ζωή του.
{https://www.youtube.com/watch?v=Sis694bqcds}
Θα δώσει ο Δημήτρης τον Βίκτωρα στη θεία που βρήκε ο Ντετέκτιβ;
Θα αποκαλύψει η Ελένη το μυστικό του Δημήτρη;
{https://www.youtube.com/watch?v=nL7fEtgdYhM}
Τι δείχνουν οι εξετάσεις του Νίκου και της Στέλλας και θα καταφέρει ο Αμερικανός γιατρός να εντοπίσει το λόγο που δεν μπορούν να συλλάβουν παιδί;
Από που γνωρίζει η Τζένη τον Νίκο και πως θα αντιμετωπίσει η παρέα των μπαμπάδων τη δικηγόρο του Ηρακλή;
Πως επηρεάζει τη Βιργινία η συνάντησή της με τη Στέλλα;
{https://www.youtube.com/watch?v=b9XFSZbJYrQ}
Θα συγχωρήσει η Στέλλα τον Νίκο που της είπε ψέματα ή μήπως ήρθε η ώρα ο Νίκος να χωρίσει;
Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στις 21:00 στο «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!»