Ο έρωτας γεννιέται στις καρδιές των εφήβων στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι», απόψε στις 22:20, στο MEGA.
Σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, οι «Αθώοι» ενηλικιώνονται, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και η μεγάλη σύγκρουση ξεκινά.
Ο Γιάννος και ο Πέτρος δεν είναι πια παιδιά. Ως νεαροί άνδρες, διεκδικούν πλέον ανοιχτά την καρδιά της Μαργαρίτας.
Οι Αχάτηδες θορυβούνται από την τρυφερή σχέση που έχει αναπτύξει η Μαργαρίτα με τον Γιάννο.
Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι»:
Επεισόδιο 2 (Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου)
Το 1906, ο Γιάννος και ο Πέτρος, νεαροί άνδρες πια, είναι ερωτευμένοι με τη Μαργαρίτα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους φουντώνει. Η Μαργαρίτα, δυναμική και ανεξάρτητη παραμένει σκεπτική απέναντι στην ιδέα του γάμου. Ο Γιάννος συγκρούεται με έναν χωριανό, τον Σκορπιό, και τον ντροπιάζει. Οι Αχάτηδες σχεδιάζουν τον γάμο της κόρης τους με τον ώριμο και πράο Γιώργη Αράθυμο, αναστατώνοντας την Μαργαρίτα.
{https://www.youtube.com/watch?v=rtZYr2FUgSY}