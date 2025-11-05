«Άγιος Έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

«Άγιος Έρωτας» - απόψε η συγκλονιστική συνέχεια.

Η Χλόη ζητά τη βοήθεια του πατρός Νικολάου για να σώσει την κόρη της, ο Γιάννος ξεσπά την οργή του στην Πόπη και η Χριστίνα παίζει το τελευταίο της χαρτί με τον Μαρκόπουλο.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε αναλυτικά

Ο Αντρέας προσπαθεί να βοηθήσει τη Χριστίνα, αλλά εκείνη δεν του ανοίγει τα χαρτιά της.

Η Αναστασία αντιμετωπίζει μια απρόσμενη συμπεριφορά από τη Χριστίνα, όταν εκείνη μαθαίνει ότι είναι έγκυος στο παιδί του Χάρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=aPTlUX8jTs8}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η Σοφία συγκρούεται με την Δώρα, καθώς βλέπει ότι έρχεται κοντά με τον πατέρα της. Η Χλόη και ο Αργύρης, με τη βοήθεια του πατέρα Νικόλαου, φέρνουν την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα.

Εν τω μεταξύ, ο Γιάννος, μη βρίσκοντας την Ελευθερία, ξεσπάει στην Πόπη.

{https://www.youtube.com/watch?v=-gB2SiVqKGo}

Ο Παύλος βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη, όταν η Χριστίνα παίζει το τελευταίο της χαρτί απέναντί του, προκειμένου να σώσει τον Χάρη, ενώ η

Σοφία καταφεύγει σε ακραίες λύσεις, προκειμένου να βγάλει από τη ζωή του Χάρη την Αναστασία.

{https://www.youtube.com/watch?v=q7UJescyCWI}