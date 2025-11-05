«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Απόψε στις 22:30, οι εξελίξεις τρέχουν στο νέο καθηλωτικό επεισόδιο της αισθηματικής σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η Μελισσάνθη ζει με την αγωνία της επικείμενης αποκάλυψης για την απιστία της, η Ιουλία κινεί υποψίες στον Φωκά σχετικά με τον Κίμωνα, η Ασπασία και ο Σταύρος οδηγούνται σε ξένες αγκαλιές, η Πολυξένη γοητεύεται από τη νέα άφιξη στο θίασο και η Μαγδαληνή συνειδητοποιεί ότι ο Οδυσσέας της κρύβει πολλά στοιχεία της ζωής του.

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές.

Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Όσα θα δούμε στο 13ο επεισόδιο της σειράς – Απόψε στις 22:30

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

13ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη αισθάνεται έντονη απειλή για τον γάμο της, από την επικείμενη αποκάλυψη της Νταίζης.

Ο Κίμωνας καταλήγει στο νοσοκομείο και η Ιουλία προσφέρεται να τον βοηθήσει, γεγονός που παραξενεύει την Ευγενία, αλλά και τον Φωκά. Η Ασπασία νιώθει την απόσταση με τον Σταύρο να μεγαλώνει, ενώ εκείνος μεθυσμένος καταλήγει να φιλάει την Δέσποινα.

{https://www.youtube.com/watch?v=yLpfyT50GjU}

Λίγο πριν εμφανιστεί ο διάσημος ηθοποιός Έκτορας Πεταλάς, ο Λάμπρος κατσαδιάζει την Πολυξένη, που δεν αποδίδει στο ρόλο της ούσα ξενυχτισμένη από την μελέτη . Η Μαγδαληνή συνειδητοποιεί, ότι ο Οδυσσέας έχει πολλά μυστικά στην ζωή του.

Η Νταίζη αφήνει υπονοούμενα για το φιλί της Μελισσάνθης και του Άγγελου

{https://www.youtube.com/watch?v=niGOFLOKZpI}

Ο Σταύρος μεθυσμένος εξομολογείται κάτι σοβαρό στη Δέσποινα.

{https://www.youtube.com/watch?v=iy6OVQVjc0s}

Η Πολυξένη γοητεύεται από τη γνωριμία της με τον Έκτορα Πεταλά

{https://www.youtube.com/watch?v=vgpwChzkMMY&feature=youtu.be}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!