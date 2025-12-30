Το τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για το μεγάλο φινάλε του Stranger Things το οποίο θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα στις 03:00 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς (ώρα Ελλάδας).

Ο επίλογος της σειράς που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας, έχει τίτλο «The Rightside Up», είναι το όγδοο επεισόδιο της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things και θα έχει διάρκεια 2 ώρες και 8 λεπτά.

Καθώς οι ήρωές μας ετοιμάζονται για την τελική τους μάχη εναντίον του Vecna, ο Hopper (Ντέιβιντ Χάρμπορ) απευθύνεται στην Eleven (Μίλι Μπόμπι Μπράουν) με λόγια συγκινητικά που της θυμίζουν ακριβώς σε τι είναι ικανή. Το νέο τρέιλερ που έχει διάρκεια 1 λεπτό και 37 δευτερόλεπτα, περιγράφει λεπτομερώς τι πρόκειται να ακολουθήσει. «Πρέπει να παλέψεις για τελευταία φορά», λέει ο Hopper στην Eleven. «Η ζωή σου φέρθηκε τόσο άδικα. Σου πήραν την παιδική σου ηλικία. Έχεις δεχτεί επίθεση, χειραγωγήθηκες από φρικτούς ανθρώπους, αλλά ποτέ δεν τους άφησες να σε καταστρέψουν».

{https://youtu.be/XRh731199z0?si=pqzryjXsJSY2I-Yu}

Οι φαν θα πρέπει να αναμένουν άφθονη δράση κατά τη διάρκεια του 125λεπτου φινάλε. Ο συνδημιουργός της σειράς, Ματ Ντάφερ λέει στο Tudum ότι η παρέα του Χόκινς ακολουθεί ένα «σύνθετο σχέδιο» για να σώσει την πόλη τους.

«Καταφέραμε στο Επεισόδιο 7 να τα ξεκαθαρίσουμε όλα πριν φτάσουμε στον επίλογο», λέει ο Ντάφερ. «Μέχρι να φτάσετε στο Επεισόδιο 8, δεν χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο σε συζητήσεις. Μπορούμε να μπούμε κατευθείαν στο θέμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί σε επιλεγμένους κινηματογράφους σε ΗΠΑ και Καναδά παράλληλα με την online κυκλοφορία του στο Netflix και τα εισιτήρια έχουν γίνει ανάρπαστα.