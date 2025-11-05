Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γράφουν την Τελευταία Πράξη.

Το ερωτικό δράμα που άγγιξε το συναίσθημα και προκάλεσε συζητήσεις επιστρέφει, με τους ήρωες πιο αποφασισμένους και αδίστακτους από ποτέ. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Στη συναρπαστική Τελευταία Πράξη, το παιχνίδι ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:30 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 64

Η Μάγια, πληγωμένη και σοκαρισμένη από τις εξελίξεις, φεύγει από το σπίτι και βρίσκει καταφύγιο στην οικογένειά της. Ο Άγης κλονίζεται και καταλαβαίνει ότι πληρώνει την ίδια παγίδα που πήγε να στήσει στη Μαρίνα.

Παράλληλα, η Βάνα, που ξέρει όλη την αλήθεια, αποκρύπτει πολλές λεπτομέρειες από τον Μάρκο προκειμένου να κατευνάσει την πιθανή οργή του για τον Άγη. Θέλοντας να βοηθήσει τη Μαρίνα, η Κλέλια παίρνει πρωτοβουλία και μιλάει στον Χρήστο με απόλυτη ειλικρίνεια. Η επιμονή του Χρήστου να παραιτηθεί από τον Όμιλο Γερολυμάτου βρίσκει τον Μάρκο εντελώς αντίθετο και τον κάνει να επιμένει να κρατήσει τον Χρήστο στην υπηρεσία του.

Η Χρύσα δέχεται επίσκεψη από τον Άγη που της ζητά τον λόγο για τη συμπεριφορά της. Η Χρύσα κρατά αξιοπρεπή στάση, αλλά η συμπεριφορά του Άγη θα τη φέρει αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη. Το ίδιο, όμως, θα συμβεί και με τον Διονύση, ο οποίος θα συνειδητοποιήσει κάτι που φοβόταν από καιρό.

Η Τελευταία Πράξη έρχεται. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

{https://www.youtube.com/watch?v=BgAJmMDJbLM}