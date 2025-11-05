«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Με θέα το γραφικό Γαλαξίδι και την όμορφη Άμφισσα, συνεχίζονται τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της αγαπημένης σειράς «Άγιος έρωτας».

Εκεί, η κάμερα του «Happy Day» συνάντησε τους πρωταγωνιστές. Ας δούμε τι είπαν.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές της σειράς

«Βρισκόμαστε στο Γαλαξίδι για ακόμη μια φορά, είναι ένας τόπος φωτεινός, γεμάτος αυθεντικότητα» θα πει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, επισημαίνοντας «διαβάζω τα σενάρια φέτος με ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία».

«Ο ρόλος μου είναι η «τέλεια κόρη», μια κοπέλα που προσπαθεί να τα κάνει όλα σωστά και εγκλωβίζεται ανάμεσα στο τι νιώθει και στο τι πρέπει να νιώθει» δηλώνει η Αντιγόνη Μακρή, προσθέτοντας ότι θέλει περισσότερα γυρίσματα στο Γαλαξίδι.

Ο Γιάννης Σίντος λέει ότι ο Στέφανος έχει αρχίσει να υποψιάζεται περισσότερα πράγματα, και τονίζει ότι η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη «οι άνθρωποι εδώ μας περιμένουν και μας δείχνουν την αγάπη τους, έχουν αγκαλιάσει τη σειρά και τους χαρακτήρες».

Η Χρύσα Βακάλη, ένα νέο πρόσωπο που έκανε την εμφάνισή του στον «Άγιο έρωτα», μιλά για το ρόλο της «είμαι η Φανή και θα γνωρίσω την Πετρούλα και τον πατέρα Νικόλαο. Από τη γνωριμία μας η ζωή μας θα αλλάξει, σίγουρα κάτι θα δημιουργηθεί και θα δούμε πόσο θα ταραχτούν τα νερά».

Η Μαρία Παπαφωτίου εύχεται να συνεχίσουν να γίνονται τέτοιες δουλειές «και για εμάς που τις ζούμε και για εσάς που τις βλέπετε και τις αγκαλιάζετε».

Στα γυρίσματα της σειράς στην Άμφισσα, βρέθηκε και ο Δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής, «είναι μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενούμε στην πρωτεύουσα του Δήμου Δελφών, είναι μια πόλη με παραδοσιακό χαρακτήρα και εξαιρετικές γωνιές και νομίζουμε ότι θα προσδώσει κάτι το ιδιαίτερο στην πολύ ωραία σειρά σας».

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, Νικόλαος Λουπάκος, «η Άμφισσα είναι μια πόλη που έχει ιστορία στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση».

Δείτε το ρεπορτάζ:

{https://www.youtube.com/watch?v=j1OAt-dwX40}

