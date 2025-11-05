Ο Νίκος Καρβέλας, καλεσμένος στην εκπομπή «Rainbow Mermaids».

Μία ιδιαίτερη συνέντευξη παραχώρησε ο συνθέτης Νίκος Καρβέλας, στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», όπου και μίλησε για τη ζωή του την καριέρα του και φυσικά τη θυελλώδη σχέση του με την Άννα Βίσση.

Ο συνθέτης, εξέφρασε ανοιχτά την άποψή του σχετικά με το έντεχνο τραγούδι, ενώ το χαρακτήρισε «τραγούδι των ατάλαντων», θυμήθηκε τη γιαγιά του και το προσωνύμιο που του είχε χαρίσει μεγαλώνοντας, ενώ έφερε στο μυαλό του την πρώτη γνωριμία με την εμβληματική Άννα Βίσση.

Ο Νίκος Καρβέλας σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη

Αρχικά, ο συνθέτης, που μέχρι σήμερα έχει μεγάλες επιτυχίες στη φαρέτρα του, έκρινε την έντεχνη μουσική σκηνή. Λέγοντας πως πρόκειται για την παρακμή του ελληνικού τραγουδιού: «Η εντεχνίλα άρχιζε να σαπίζει όταν σταμάτησε το ωραίο ελληνικό τραγούδι έγινε έντεχνο, δηλαδή το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων. Το έντεχνο είναι το τραγούδι της δυσκοιλιότητας. Προσπαθούν να βρουν δύσκολα λόγια, δύσκολες αρμονίες για να μιμηθούν τον Χατζιδάκη, είναι δακρύβρεχτα σενάρια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής κουλτούρας. Τότε οι συνθέτες ήταν ελληνοπρεπείς συνθέτες με προσωπικότητα και με ταλέντο, ελληνοπρεπέστατο», δήλωσε αρχικά και έσπευσε να συμπληρώσει:

«Από το 1990 και μετά που τελείωσε αυτή η γενιά συνθετών έπεσε στο χάος των έντεχνων, των ανθρώπων που δεν μπορώ να κρίνω. Άμα κρίνω πιάνεσαι κορόιδο. Δεν μιλάω για όλα τα τραγούδια, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας είναι οχετός».

Σε δεύτερο χρόνο παραδέχτηκε πως όσο μεγάλωνε, είχε την τάση να κάνει εφήμερες σχέσεις με αποτέλεσμα η γιαγιά του να του χαρίσει το προσωνύμιο «γρηγοροχορτάτος»: «Η γιαγιά μου με έλεγε γρηγοροχόρτατο, άλλαζα γρήγορα σχέσεις.Καθόμουν μία μέρα, άντε μιάμιση και μετά πήγαινα σε επόμενη σχέση. Βαριόμουν πάρα πολύ γρήγορα και με έλεγε γρηγοροχόρτατο».

Με αφορμή αυτή την ανάμνηση ο Νίκος Καρβέλας, αναφέρθηκε στην πρώτη γνωριμία του με την Άννα Βίσση, με την οποία έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, έχουν χωρίσει, ωστόσο δεν έχουν σταματήσει ποτέ τη συνεργασία τους, ενώ του συνδέει μία βαθιά αγάπη: «Όταν την είχα πρωτοδεί την Άννα είχε έρθει σπίτι μου και είχα εμφανιστεί με κάτι ψηλές μπότες και μακρύ μαλλί. Μπήκε ο πατέρας της πρώτος και μετά εμφανίστηκε η Αννούλα και την έφαγα την καψούρα αμέσως, την ερωτεύτηκα. Δεν ήταν ντροπαλή, αλλά δεν με γούσταρε καθόλου, δεν της άρεσα. Της είχα πει ότι ποτέ δεν θα γίνω φίλος της. Στην αρχή μου είπε να είμαστε φίλοι και της είπα «φίλη με τους φίλους». Ο Καρβέλας δεν γίνεται φίλος με μία γυναίκα»

Αποκάλυψε μάλιστα, πως στην αρχή της γνωριμίας του, δεν υπήρχε καλλιτεχνική συμπάθεια μεταξύ τους: «Δεν την έπαιρνα σοβαρά την Άννα, γιατί η φωνή της ήταν για εμένα αστεία, όπως και εκείνη με έπαιρνε αστείο σαν συνθέτη. Όταν της έπαιξα τα ξένα μου τραγούδια «μάσησε» και με ερωτεύτηκε. Για τα ξένα και όχι με τα ελληνικά. Τότε άρχισε να δένει το γλυκό και να παρασύρεται».

Φυσική από την μακροσκελή συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει η καλλιτεχνική πορεία του Νίκου Καρβέλα, ενώ έπαιξε στην κιθάρα ένα από τα αδημοσίευτα τραγούδια του:

