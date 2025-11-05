Εντυπωσίασε η Ριάνα με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί.

Δυναμική, γοητευτική και υπέρλαμπρη η Ριάνα, εμφανίστηκε και περπάτησε στο κόκκινο χαλί, συνοδευόμενη από τον σύντροφο και πατέρα των παιδιών της, A$ap Rocky.

Μόλις 2,50 μήνες έχουν περάσει από όταν η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδάκι, όμως μέχρι και τώρα αποδεικνύει πως το στιλ και η φινέτσα ταιριάζει σε κάθε γυναίκα.

Η Ριάνα, περπάτησε με αυτοπεποίθηση στο πλευρό του A$ap Rocky που τιμήθηκε με το βραβείο «Fashion Icon», έναν τίτλο που είχε κερδίσει και η ίδια στο παρελθόν από την Anna Wintour.

Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Για την εν λόγω περίσταση, η Ριάνα, διατήρησε το στιλ και το μοναδικό της γούστο στο ντύσιμο, φορώντας ένα μαύρο – μακρύ παλτό, με ένα ζιβάγκο μαύρου χρώματος και ένα λευκό παντελόνι, ενώ το μαλλί της ήταν τραβηγμένο προς τα πίσω με την χαρακτηριστική φράντζα να καλύπτει μέρος του προσώπου της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το look της, όχι μόνο την ανέδειξε, αλλά ακτινοβολεί κομψότητα και άνεση – ιδανικό για κάθε περίσταση και για κάθε γυναίκα που διανύει την περίοδο μετά τη γέννα.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πως το ζευγάρι επιβεβαίωσε τις φήμες για τον κοινό τους βίο, λίγο πριν φέρουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί τον 3 ετών – πλέον Rza.

Όπως είναι αναμενόμενο, η Ριάνα κέρδισε την προσοχή και τα βλέμματα, ενώ η ευτυχία της ήταν φανερή στο μεγάλο της χαμόγελο.