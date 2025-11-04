Η Μεσσηνιακή Μάνη στο κάδρο Χολιγουντιανής ταινίας με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ.

Στην Μεσσηνιακή Μάνη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός του Χόλιγουντ Κέιτ Μπλάνσετ με σκοπό να πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα για τη νέα σειρά «Sweetsick».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει και το Ertnews, λίγους μήνες μετά τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Οδύσσεια», ακόμη μία παραγωγή του Χόλιγουντ, στήνεται στο κάδρο της Μάνης.

Τα γυρίσματα της ταινίας, αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου και να διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 9 του μηνός, ενώ στο προσκήνιο θα βρεθούν τοπία από την Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και στην επαρχιακή οδό Δημητρίου – Τραχήλας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα συνεργία παραγωγής, έχουν εγκαταστήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό στο Νηπιαγωγίο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ήδη δημοσιευτεί κάποιες φωτογραφίες που παρουσιάζουν τα συνεργία και τον εξοπλισμό της παραγωγής.