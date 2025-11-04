Νέο επεισόδιο «Άγιο Έρωτα» κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Στο φθινοπωρινό Γαλαξίδι ταξίδεψε για μια ακόμη φορά ο «Άγιος Έρωτας».

Στην αγαπημένη τους - πια - πόλη, βρέθηκαν και πάλι οι πρωταγωνιστές προκειμένου η ομορφιά του τοπίου να «ντύσει» με τον πλέον ιδανικό τρόπο τις καταιγιστικές εξελίξεις των χαρακτήρων τους.

Αυτή τη φορά, για τις ανάγκες των γυρισμάτων, επισκέφθηκαν και την όμορφη Άμφισσα, όπου η αγάπη του κόσμου ήταν και πάλι έκδηλη.

«Άγιος Έρωτας»: Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» συνάντησε τους πρωταγωνιστές…

Μιχάλης Πανάδης: «το Γαλαξίδι δίνει κάθε φορά έναν αέρα ανανέωσης και σε εμάς και στη σειρά, είναι σαν να πατάμε στα πάτρια εδάφη των ηρώων, οπότε έχει κάτι το διαφορετικό».

Γιούλικα Σκαφιδά: «Είναι ωραία τα εξωτερικά γυρίσματα, γιατί όντως δένουν ένα συνεργείο. Και μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά η χημεία που υπάρχει πίσω από τις κάμερες είναι πολύ σημαντική για το αποτέλεσμα που βλέπετε εσείς μπροστά στις κάμερες».

Ηρώ Πεκτέση: «Η Άννα, ο χαρακτήρας που υποδύομαι, έχει αρκετούς προβληματισμούς, έναν εσωτερικό πόλεμο πολύ έντονο».

Ηρώ Μουκίου: «Η Σμαρώ αν και πάει να χαρεί, κάτι συμβαίνει και χάνει αυτή τη χαρά. Η κόρη της με την εγκυμοσύνη και όσα έχουν γίνει με τη Σοφία, ο Χάρης, ο Κλεάνθης που περιμένει το πολυπόθητο διαζύγιο, η Χριστίνα που ζητά να του τα πάρει όλα, ο Αργύρης που θα βρει το παιδί του αλλά κάτι θα συμβεί και πάλι θα το ψάχνουμε».

Νίκος Γκέλια: «Η μαγική Άμφισσα φιλοξενεί τα γυρίσματά μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μας έχουν αγκαλιάσει όλοι εδώ. Ο Γιάννος είναι ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος, με πολλά προσωπικά προβλήματα, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους του, στη γυναίκα του, στο παιδί του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η γυναίκα του να δώσει το παιδί πίσω στη Χλόη».

Στην Άμφισσα συνάντησε η κάμερα και τον Δήμαρχο Δελφών Παναγιώτη Ταγκαλή, «είναι μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενούμε στην πρωτεύουσα του Δήμου Δελφών, είναι μια πόλη με παραδοσιακό χαρακτήρα και εξαιρετικές γωνιές και νομίζουμε ότι θα προσδώσει κάτι το ιδιαίτερο στην πολύ ωραία σειρά σας».

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, Νικόλαος Λουπάκος, «η Άμφισσα είναι μια πόλη που έχει ιστορία στον κινηματογράφο».

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.